Carla Gugino in trattative per Night Electricity

Carla Gugino (La caduta della casa degli Usher) è in trattative per essere una delle quattro protagoniste femminili di Night Electricity, un film indipendente del suo collaboratore di lunga data Sebastian Gutierrez.

La trama del film è ancora nascosta, anche se è stata descritta come un dramma psicologico con elementi thriller. David Lancaster (Whiplash, Nightcrawler) sta producendo, con Gutierrez che dirige su una sua sceneggiatura.

Carla Gugino ha recentemente ottenuto una nomination al Critics Choice Award per il suo ruolo nei panni di più personaggi in La caduta della casa degli Usher, l’acclamata serie Netflix di Mike Flanagan, con il quale ha collaborato a The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Il gioco di Gerald e altri progetti. Attualmente la possiamo vedere protagonista di The Girls on the Bus, una serie drammatica politica presentata in anteprima su Max il mese scorso, dopo essere stata vista di recente anche nella commedia horror di Zelda Williams Lisa Frankenstein per Focus Features.

Altri progetti imminenti per Gugino includono il thriller d’azione di Prime Video Heads of State con Idris Elba e il film indipendente The Friend con Naomi Watts, Bill Murray, Constance Wu e Ann Dowd.