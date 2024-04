The Christmas Pig di J.K. Rowling diventerà un film

Il libro per bambini più venduto di J.K. Rowling “The Christmas Pig” diventerà un film. Variety informa che il progetto è in una fase molto iniziale di sviluppo interno e che non è stata ancora creata una società di produzione.

La società di produzione della Rowling, Bronte, sta già lavorando all’adattamento BBC/HBO della sua serie poliziesca per adulti “Cormoran Strike”. “The Christmas Pig” è stato pubblicato per la prima volta nel 2021 con illustrazioni di Jim Field. Al momento della pubblicazione, Swift Films ha realizzato una serie di video promozionali per il progetto.

Il libro racconta la storia di un ragazzo di nome Jack, che perde il suo giocattolo d’infanzia Dur Pig – soprannominato DP – alla vigilia di Natale dopo che la sua sorellastra lo ha buttato fuori dall’auto di famiglia. Sebbene a Jack venga offerto un sostituto chiamato Christmas Pig come consolazione, gli manca il suo vecchio amico fedele e mette da parte Christmas Pig (abbreviato in CP). Per rallegrare Jack, CP propone un piano per salvare il suo miglior amico giocattolo. I due vengono rimpiccioliti e inviati nella Terra dei Perduti dove intraprendono un viaggio pericoloso per riconnettersi con DP. Lungo la strada incontrano un cast di personaggi straordinari, incluso Babbo Natale. Alla fine Jack riesce a venire a patti con la sua perdita e torna a casa nel suo letto con Christmas Pig.

La Rowling ha detto che per scrivere il libro è stata ispirata dai maialini gemelli di suo figlio. L’autrice è ovviamente nota soprattutto per aver scritto la serie di “Harry Potter”, che comprende libri, film, attrazioni dei parchi a tema e prodotti di consumo. L’anno scorso è stato confermato che la Warner, che ha realizzato i film originali di Harry Potter e la serie spin-off Animali fantastici, stava sviluppando un nuovo adattamento televisivo basato sui libri originali di “Harry Potter”.

Rowling ha anche scritto romanzi per adulti, tra cui la serie “Cormoran Strike” sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith, che è stata adattata per la televisione per la prima volta nel 2017. La serie vede protagonista Tom Burke nei panni dell’omonimo detective privato con Holliday Grainger nei panni del suo socio in affari Robin Ellacott. Una sesta stagione dello show è attualmente in produzione nel Regno Unito.