Sam Raimi in trattative per Spider-Man 4 con Tom Holland?

Sembra che Sam Raimi possa finalmente avvicinarsi al realizzare quello Spider-Man 4 che avrebbe dovuto girare molti anni or sono. Il regista della trilogia originale di Spider-Man potrebbe tornare a dirigere il sequel di Spider-Man: No Way Home. Il regista è molto corteggiato dai Marvel Studios, dopo che gli è stato affidato Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Sony/Marvel devono ancora fare un annuncio ufficiale riguardo Spider-Man 4, ma sappiamo che il progetto è in fase di sviluppo e ora abbiamo altri nomi da aggiungere all’elenco dei cineasti che potrebbero essere in lizza per prendere il posto di Jon Watts. Secondo World Of Reel, Sam Raimi è tra questi nomi in gara per dirigere il prossimo film di Spider-Man, e il sito ha anche sentito che John Francis Daley e Jonathan Goldstein (Game Night, Dungeons & Dragons) e Jon Favreau (Iron Man) potrebbero avere delle possibilità.

Alcuni fan speravano che Sam Raimi possa tornare a dirigere il seguito del suo Spider-Man 3 con Tobey Maguire, quindi se c’è del vero in questo rumor e lui accetterà, sarà interessante vedere come verrà accolta la notizia e in che modo i due progetti di Spider-Man 4 si uniranno, se si uniranno.

Justin Lin – che ha diretto cinque film di Fast and Furious e Star Trek Beyond – e Drew Goddard (Quella Casa nel Bosco) sono stati precedentemente menzionati come possibili contendenti, ma da allora hanno entrambi preso parte ad altri progetti. Si dice che Tom Rothman di Sony e il capo dei Marvel Studios Kevin Feige abbiano avuto alcuni disaccordi riguardo alla trama generale, con quest’ultimo che sperava di ridimensionare gli elementi del Multiverso per una storia su scala ridotta.

Si dice che Rothman, nel frattempo, voglia trarre vantaggio dal successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker. Holland, ovviamente, tornerà nei panni di Spidey del MCU, ma si ritiene che l’attore stia “diventando diffidente” nell’interpretare l’iconico eroe, quindi questa potrebbe essere la sua ultima volta con l’abito rosso e blu.

Gli sceneggiatori di No Way Home Chris McKenna ed Erik Sommers stanno attualmente lavorando alla sceneggiatura, ma non sappiamo ancora quale dei temibili nemici dell’arrampica muri causerà problemi a Peter e soci. La maggior parte dei principali cattivi di Spidey sono già stati utilizzati nei film precedenti (Green Goblin, Doctor Octopus, ecc.), ma una voce recente afferma che il sequel ancora senza titolo conterrà un cattivo che non abbiamo ancora visto in live-action.