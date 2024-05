Il cast de Il Signore degli Anelli rende omaggio a Bernard Hill

Alcuni membri del cast di Il Signore degli Anelli hanno offerto diversi commoventi omaggi all’attore Bernard Hill, morto domenica all’età di 79 anni. Elijah Wood, Billy Boyd, Dominic Monaghan e Sean Astin – che hanno interpretato gli hobbit nei tre film campione d’incassi di Peter Jackson – lo hanno infatti onorato durante un evento del Comic Con a Liverpool. Nella trilogia, Hill ha interpretato il severo e regale Re Théoden, che ha aiutato a guidare gli eroi della saga alla vittoria durante la battaglia del Fosso di Helm ne Le due torri del 2002 e poi di nuovo nella Battaglia dei Campi del Pelennor ne Il ritorno del re del 2003.

“Vogliamo solo prenderci un momento, prima di scendere da questo palco, per onorarlo”, ha detto Astin ai fan presenti all’evento. “Avrebbe dovuto essere qui oggi. Gli vogliamo bene. Era intrepido, era divertente, era burbero, era irascibile, era bellissimo”. “Stavamo guardando i film e ne parlavamo”, ha detto Boyd. “E io ho detto [agli altri]: ‘Non credo che nessuno abbia parlato delle parole di Tolkien così bene come ha fatto Bernard’. Il modo in cui ha fondato quelle parole sul realismo. Mi avrebbe spezzato il cuore. Era un uomo meraviglioso e ci mancherà molto”.

Più tardi, Wood ha postato su X: “Non ti dimenticheremo mai”, aggiungendo poi una citazione di Tolkien: “Perché era un cuore gentile e un grande re e ha mantenuto i suoi giuramenti; e si è levato dalle ombre verso un ultimo bel mattino”. Monaghan ha invece postato su Instagram: “Il Re spezzato è passato ai paradisi grigi, ma sarà sempre ricordato”.

The 4 Hobbits pay their respects to Bernard Hill at Liverpool Comic Con "He was intrepid, he gruff, he was irascible." – Sean Astin Echoing Sean's words, Billy Boyd, said: “We were watching the movies and I said to Dom, I don’t think anyone spoke Tolkien’s words as great as… pic.twitter.com/fNzOLpVh2o — Fellowship of Fans (@FellowshipFans) May 5, 2024