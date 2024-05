La Wonder Woman di Gal Gadot non farà parte del DCU

Sembra essere un continuo tira e molla quello tra i DC Studios e Gal Gadot riguardo Wonder Woman. Dopo l’iniziale assenza di piani per riportare il personaggio sul grande schermo, a seguito dell’annuncio riguardante il nuovo DCU, nell’agosto del 2023 Gal Gadot ha dichiarato ai media di aver incontrato Gunn e Safran e di aver ricevuto la garanzia che sarebbe tornata nel ruolo. Da allora, si sono susseguite una serie di voci e rapporti contrastanti che affermano che la Gadot tornerà a vestire i panni della supereroina o che è fuori dal progetto.

Nel settembre del 2023, il sempre “affidabile” scooper @MyTimeToShine aveva cercato di fare chiarezza affermando che la Gadot sarebbe tornata ad interpretare il personaggio. Tuttavia, un nuovo rapporto di Variety afferma che Gunn e Safran “stanno creando un nuovo Universo DC e la Wonder Woman di Gadot non ne fa parte”. Si tratta di una fonte più autorevole, che suggerisce dunque come ad oggi non sia previsto un ritorno dell’attrice nei panni della supereroina. Inoltre, è riemersa online un’interessante dichiarazione di Gunn dove il regista afferma di voler inserire Wonder Woman in progetti d’animazione.

“Stiamo lavorando per portarla in più animazione. Sono d’accordo sul fatto che non c’è stato abbastanza di lei in quell’area ed è stata una delle prime cose che ho fatto presente ai responsabili dell’animazione“, ha detto Gunn via Twitter. Il luogo più probabile per la comparsa di Wonder Woman è la serie televisiva Paradise Lost per HBO, che si dice sia fortemente ispirata a Games of Thrones. Tuttavia, si dice che la serie sia una storia delle origini dell’isola di Themyscira, quindi potrebbe svolgersi molto prima della nascita di Diana. Ad oggi, dunque, non sembra esserci traccia di Gal Gadot nel DCU.

Leggi anche:

Cosa avremmo visto in Wonder Woman 3?

Non ci sono notizie certe riguardo ciò che sarebbe stato incluso in Wonder Woman 3, ma secondo l’insider @CanWeGetSomeToast il film sarebbe stato ambientato ai giorni nostri, successivamente agli eventi di Justice League e al cameo di Diana in The Flash. Secondo quanto riferito, altri personaggi DC, incluso il Batman di Ben Affleck, sarebbero apparsi nel film. Questi sono solo dettagli non ufficialmente confermati, ma l’ambientazione contemporanea sembra decisamente probabile, considerando che il primo film si svolge durante la Seconda guerra mondiale e il suo sequel passa poi al 1984. Ciò avrebbe permesso di raccontare la supereroina nel presente, comprendendo anche i rapporti con i suoi colleghi supereroi.