Morto Bernard Hill, addio a Re Theoden de Il Signore degli Anelli

È morto Bernard Hill, l’attore noto per aver interpretato il re Théodon nella trilogia de Il Signore degli Anelli e il capitano Edward Smith in Titanic. Aveva 79 anni. Hill è morto domenica mattina presto, come conferma il suo agente Lou Colson alla BBC. Non è stata fornita alcuna causa del decesso.

Hill divenne famoso nel ruolo di Yosser “gizza job” Hughes nella miniserie di Alan Bleasdale del 1982 “Boys From the Blackstuff“. Nello stesso anno, ha interpretato il sergente Putnam nel premiato Gandhi di Richard Attenborough.

Nel 1997, Hill ha interpretato il ruolo del Capitano Smith nel film di James Cameron Titanic, che ha vinto 11 Oscar. Si è poi unito alla trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson nei panni di Re Théodon, apparendo in Le due torri del 2002 e Il ritorno del re del 2003, anch’esso vincitore di 11 Oscar. Hill è apparso in due dei tre film che hanno vinto più Oscar di tutti i tempi (completa il terzetto Ben-Hur).

Bernard Hill è nato il 17 dicembre 1994 a Blackley, Manchester. Durante la sua carriera di attore, durata oltre cinquant’anni, ha lavorato ad altri film importanti come “Mr. Toad’s Wild Ride” (1996), “Sogno di una notte di mezza estate” (1999), “True Crime” (1999), “Il Re Scorpione” (2002), “Valkyrie” (2008) e “ParaNorman” (2012).

Hill apparirà al fianco di Martin Freeman nel dramma poliziesco “The Responder”, che sarà messo in onda della sua seconda stagione su BBC One questo fine settimana. Lascia la moglie Marianna Hill e il figlio Gabriel.