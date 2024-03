Christopher Nolan è ufficialmente un vincitore di Oscar. Dopo otto nomination in due decenni, il regista ha portato a casa il primo Oscar della sua carriera, per la regia di Oppenheimer. Poco dopo, ha vinto un secondo Oscar: Oppenheimer è stato nominato miglior film. In passato è stato nominato per Memento del 2000 (sceneggiatura), Inception del 2010 (miglior film, sceneggiatura) e Dunkirk del 2017 (miglior film, regia).

“All’Academy – i film hanno poco più di 100 anni“, ha detto Christopher Nolan durante il suo primo discorso di accettazione della serata. “Non sappiamo dove andrà a finire questo incredibile viaggio. Ma sapere che voi pensate che io ne sia una parte significativa significa molto per me“.

Nella corsa alla regia di quest’anno, Christopher Nolan è stato nominato contro Justine Triet (“Anatomia di una caduta”), Martin Scorsese (“Killers of the Flower Moon”), Yorgos Lanthimos (“Poor Things”) e Jonathan Glazer (“The Zone of Interest”). Nonostante la folta concorrenza, Christopher Nolan è stato il favorito per la vittoria perché è stato premiato in quasi tutte le cerimonie precedenti, compresi i DGA Awards e i Golden Globes.

Dal palco ha ringraziato una lista di nomi, tra cui sua moglie (“l’incredibile Emma Thomas, produttrice di tutti i nostri film e di tutti i nostri figli”), il suo cast (“Matt Damon, Robert [Downey Jr.], Emily [Blunt], Florence [Pugh]… tanti altri, tutti al top, guidati dall’incredibile Cillian Murphy”) e il capo della Universal Pictures Donna Langley (“per aver visto il potenziale in questo film”). “Grazie a coloro che hanno creduto in me per tutta la mia carriera“, ha concluso.

Ecco il suo ringraziamento:

Nolan ha anche scritto e prodotto Oppenheimer, un’epopea storica di tre ore sulla creazione della bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale. La storia segue la carriera di J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), dai suoi sforzi a Los Alamos per costruire le armi di distruzione di massa che hanno posto fine alla guerra fino alla sua caduta in disgrazia durante un’udienza per l’autorizzazione di sicurezza.

Oppenheimer è diventato un fenomeno al botteghino con 957 milioni di dollari a livello globale, posizionandosi come terzo film più grande del 2023. Ha ottenuto 13 nomination agli Oscar (tra cui quella per il miglior film), il maggior numero di film alla cerimonia di quest’anno. Ha ricevuto anche nomination per il miglior attore (Murphy), attore non protagonista (Robert Downey Jr.), attrice non protagonista (Emily Blunt) e sceneggiatura adattata. In totale ha portato a casa sette premi ed è diventato il film con il maggior incasso a vincere il premio per il miglior film in più di due decenni.