Cillian Murphy ha vinto l’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione di J. Robert Oppenheimer, il fisico teorico e “padre della bomba atomica”, in Oppenheimer di Christopher Nolan.

L’attore, che ha ammesso di essere “sopraffatto“, ha ringraziato l’Academy, Nolan e la produttrice esecutiva Emma Thomas. “È stato il viaggio più selvaggio, esilarante e creativamente soddisfacente in cui mi avete portato negli ultimi 20 anni, vi devo più di quanto possa dire“, ha detto.

“Grazie mille [a] tutti i membri della troupe e del cast di ‘Oppenheimer’, mi avete portato avanti. A tutti i miei colleghi nominati, sono sempre in soggezione nei vostri confronti. Davvero“.

L’attore si è poi soffermato per un momento personale ringraziando: “I miei due ragazzi che sono seduti lassù, vi voglio tanto bene e sono un irlandese molto orgoglioso di essere qui stasera“.

Passando alla serietà, Cillian Murphy ha poi dedicato il suo momento sul palco a coloro che lottano per la pace. “Abbiamo fatto un film sull’uomo che ha creato la bomba atomica e, nel bene o nel male, viviamo tutti nel mondo di Oppenheimer, quindi vorrei dedicare questo film ai costruttori di pace di tutto il mondo“.

Cillian Murphy, alla sua prima nomination e vittoria agli Oscar, si è portato a casa l’ambito premio dopo aver già vinto un Golden Globe, uno Screen Actors Guild Awards e un British Academy of Film and Television Arts Awards per la sua interpretazione nel thriller bellico di Nolan. Il film è incentrato sulla figura di Oppenheimer, alle prese con la necessità di creare un’arma atomica per contrastare la minaccia tedesca nella Seconda Guerra Mondiale e con gli effetti del ritrovamento di un’arma così pericolosa.