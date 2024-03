Seconda vittoria all’Oscar in sette anni, Emma Stone ha portato a casa il premio come migliore attrice per Povere Creature.

“Il mio vestito è rotto. Penso che sia successo durante ‘I’m Just Ken’, ha detto Emma Stone ritirando il premio. “L’altra notte, ero nel panico, come puoi vedere, succede spesso – che forse qualcosa del genere potrebbe accadere e Yorgos [Lanthimos] mi ha detto, per favore, tirati fuori da questa situazione“, ha aggiunto Stone. “E aveva ragione, perché non si tratta di me. Si tratta di una squadra che si è unita per creare qualcosa di più grande della somma delle sue parti”.

Dopo aver ringraziato tutti i membri del cast e della troupe di Povere Creature, la Stone ha scelto il suo regista, Yorgos Lanthimos, dicendo: “Grazie per il dono di una vita a Bella Baxter”.

La Stone aveva già vinto l’Oscar come attrice protagonista per “La La Land” nel 2017. Ha anche ricevuto nomination agli Oscar nella categoria attrice non protagonista per “Birdman” e “La Favorita”, la sua prima collaborazione con Lanthimos. In totale, Stone ha ricevuto cinque nomination agli Oscar, quattro nella categoria recitazione e una come miglior film come produttore in Povere Creature.

La Stone interpreta Povere Creature nei panni di Bella Baxter, una donna incinta in difficoltà che si suicida e viene riportata in vita con il cervello del suo feto non ancora nato. Nei panni di Bella, la Stone imita le fasi della crescita, dallo stadio più primitivo alla piena età adulta. Ha anche portato a casa i premi come migliore attrice ai Golden Globes di quest’anno nella categoria musical o commedia, ai BAFTA e ai Critics Choice Awards.