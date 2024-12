Conclave: Ralph Fiennes in un intenso spot

Eagle ha diffuso un intenso spot tv di Conclave, il thriller politico diretto da Edward Berger e basato sull’omonimo romanzo di Robert Harris che debutta al cinema questo giovedì 19 dicembre.

Basato sul romanzo del 2016 di Robert Harris. Il film è interpretato da Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini. Nel film, il cardinale Thomas Lawrence (Fiennes) organizza un conclave papale per eleggere il prossimo papa e si ritrova a indagare su segreti e scandali di ogni candidato.

Conclave è stato presentato in anteprima al 51° Telluride Film Festival il 30 agosto 2024, è stato distribuito nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti da Focus Features il 25 ottobre 2024 e nel Regno Unito da Black Bear UK il 29 novembre. Il film ha ricevuto recensioni positive dalla critica, con elogi per le interpretazioni, la regia, la sceneggiatura e la fotografia, e ha incassato 44,9 milioni di dollari in tutto il mondo. È stato nominato uno dei dieci migliori film del 2024 dal National Board of Review e dall’American Film Institute.

Tra gli altri riconoscimenti, ha ricevuto nomination per sei Golden Globe, tra cui quello per il miglior film drammatico, e ha ottenuto, a pari merito con Wicked, undici nomination alla 30ª edizione dei Critics’ Choice Awards, tra cui quella per il miglior film.

La trama di Conclave

Dal regista premio Oscar Edward Berger (Niente di nuovo sul fronte occidentale), CONCLAVE ci porta nel cuore di uno degli eventi più misteriosi e segreti del mondo: l’elezione di un nuovo Papa. Dopo la morte improvvisa dell’amato e compianto Papa, il Cardinale Lawrence (Ralph Fiennes) è incaricato di dirigere questo delicato processo. Una volta che i leader più potenti della Chiesa Cattolica si riuniscono e si chiudono nelle segrete sale del Vaticano, Lawrence si ritrova intrappolato in una rete di intrighi, tradimenti e giochi di potere. Un oscuro segreto viene alla luce, minacciando di scuotere le fondamenta stesse della Chiesa.