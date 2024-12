James Gunn chiarisce cosa sta succedendo con The Batman – Parte II. Sarà ambientato nel DCU?

C’è un sacco di confusione sui piani per The Batman – Parte II. Un articolo pubblicato da Entertainment Weekly nel periodo in cui il regista Matt Reeves stava promuovendo The Penguin suggeriva che la sceneggiatura del sequel era finita; James Gunn, tuttavia, ha ripetutamente affermato che nessuna bozza è stata consegnata ai DC Studios.

Ciò ha portato ad alcune teorie sulla cancellazione del film, con Gunn accusato da alcuni di aver sabotato Reeves in modo che potesse concentrarsi sul film ambientato nel DCU The Brave and the Bold.

È un’affermazione folle e non ha alcun senso quando The Penguin ha ricevuto recensioni entusiastiche, soprattutto perché James Gunn non ha fatto mistero del fatto che i DC Studios erano coinvolti nella produzione di quello show. Reeves è stato anche nominato produttore del prossimo film Clayface.

James Gunn chiarisce i suoi commenti sulla sceneggiatura di The Batman – Parte II

Gunn ha ora confermato che i dettagli condivisi da quel reporter di EW sono stati “fraintesi“. In seguito avrebbe aggiunto che, sebbene sia vero che i DC Studios non hanno ricevuto la sceneggiatura completa per The Batman – Parte II, Reeves stava dicendo la verità quando ha detto che alcune parti sono state condivise con Gunn e soci.

Sembra ci sia anche la possibilità che James Gunn intenda annunciare che The Batman diventerà canonico del DCU; per ora è solo un rumor, soprattutto perché questa scelta rovinerebbe i piani del regista e dirigente dello studio di raccontare una storia incentrata su Bruce Wayne e suo figlio, Damian Wayne (che diventa Robin). Speriamo che al più presto arrivino delle comunicazioni ufficiale a fare maggiore chiarezza.

Robert Pattinson tornerà a interpretare il Cavaliere Oscuro nel sequel del film del 2022.