Con il successo del trailer, 365 milioni di visualizzazioni in 24 ore, è chiaro che l’attesa per Deadpool e Wolverine ha raggiunto il massimo storico e i fan non vedono l’ora di vedere sul grande schermo Ryan Reynolds e Hugh Jackman insieme, per il loro ingresso nel MCU. Il film nasconde ancora tanti misteri ma sembra che uno di essi, legati all’identità del personaggio interpretato da Emma Corrin, potrebbe essere stato risolto.

Secondo un nuovo rapporto, l’attrice di The Crown, scelta per interpretare un misterioso villain, è stata elencata come Cassandra Nova dal Copyright Office degli Stati Uniti. Il personaggio è noto nei fumetti per essere un nemico degli X-Men di Charles Xavier.

Né la Disney né nessun altro coinvolto nel film deve ancora corroborare la notizia del ruolo di Corrin, ma l’aggiunta di Cassandra si vociferava da tempo e il trailer sembrava addirittura anticipare l’arrivo del personaggio. Introdotta per la prima volta in New X-Men n. 114, Cassandra Nova è un parassita noto come Mummudrai che esiste sul piano astrale ed è legato a Xavier come sua sorella gemella con gli stessi poteri psichici. A differenza del Professor X, tuttavia, è votata alla distruzione perché è il suo totale opposto ideologico. È spinta a vendicarsi di Xavier e di coloro che lo circondano, e sembra che avrà una nuova forma creata per affrontare Deadpool e Wolverine. Se le notizie sono vere, questo sarà il debutto live-action di Cassandra, e sarà sicuramente caotico.

Deadpool e Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio e segna l’introduzione del Mercenario Chiacchierone di Ryan Reynolds nell’universo cinematografico Marvel (con un rating decisamente diverso rispetto ai primi due capitoli). Soprannominandosi “Marvel Jesus”, Deadpool arriva nel MCU dopo essere stato rapito dalla Time Variance Authority, i manager del multiverso visti l’ultima volta in Loki, e si ritrova nello stesso mondo dei Vendicatori.

Sebbene il suo volto non si veda nel trailer, anche Wolverine di Hugh Jackman passa dall’universo di X-Men al MCU. Diretto da Shawn Levy, il film comprende anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.