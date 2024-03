Christopher Nolan si sta godendo la stagione dei premi che lo vede protagonista grazie al suo lavoro magistrale sull’epico film biografico Oppenheimer. Il film, basato sulla vita del fisico teorico J. Robert Oppenheimer, è una miscela di molti generi diversi. Nel progetto iniziale, tra questi generi c’era anche un tocco horror che raccontava la rivelazione seguita dalla creazione della bomba.

Recentemente Christopher Nolan ha parlato del suo desiderio di realizzare un film horror, ma tramite The Telegraph e Syfy, il regista ha rivelato che il suo thriller fantascientifico Inception è stato originariamente concepito pensando al genere horror. “All’inizio pensavo ad un film horror, ma alla fine è diventato questo progetto (Inception).” Nolan ha detto prima di spiegare: “Stavo cercando un espediente grazie al quale i sogni diventassero importanti per la storia, e il pensiero che qualcuno possa invadere lo spazio dei tuoi sogni e rubare un’idea è immensamente avvincente per me. Il concetto che i sogni sembrano reali mentre siamo dentro ad essi è alla base dell’intero film”.

Il prodotto finale, interpretato da Leonardo DiCaprio e Elliot Page, vedeva un ladro con la capacità di entrare nei sogni delle persone. Ciò gli ha permesso di rubare i loro segreti più profondi e oscuri. La sua esecuzione, abbinata allo strabiliante bagliore visivo di Nolan, aveva più in comune con James Bond e i classici film di spionaggio che con qualsiasi altra cosa.

Tuttavia, questi commenti intriganti ci ricordano molto bene che il contesto può cambiare l’intera storia. Ciò che Nolan descrive susciterà sicuramente l’interesse di ogni fan di Nightmare on Elm Street. Il cattivo protagonista di questo iconico franchise, Freddy Krueger, sarebbe a suo agio nella visione originale di Nolan di ciò da cui è nato Inception. Il thriller è uscito lo stesso anno dell’ultimo film Nightmare, nel 2010, e i fan dell’horror ucciderebbero per vedere una follia omicida di Freddy diretta da Nolan. Alcuni direbbero che sarebbe… un sogno.

Mentre i fan stanno ancora aspettando un vero film horror di Nolan, il regista ha una chiara ammirazione per il genere, basta guardare le sequenze di Batman Begins dedicate allo Spaventapasseri.