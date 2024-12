È proibito: Denis Villeneuve spiega il divieto di usare i cellulari sui set cinematografici

Denis Villeneuve ha una regola ferrea quando si tratta di lavorare sul set dei suoi film: niente cellulari. Il regista di Dune ha commentato la decisione di vietare l’uso dei cellulari all’inizio delle riprese, spiegando come questi servano a distrarre dall’arte che il cast e la troupe stanno lavorando insieme per creare.

“Gli esseri umani sono governati dagli algoritmi in questo momento”, ha detto Villeneuve di recente a proposito della moderna correlazione tra persone e tecnologia, secondo il L.A. Times. “Ci comportiamo come circuiti di intelligenza artificiale. I modi in cui vediamo il mondo sono binari ristretti. Ci stiamo disconnettendo l’uno dall’altro e la società si sta sgretolando per certi versi. È spaventoso”.

Questo non vuol dire che Villeneuve non passi molto tempo al telefono. Come ha osservato, “c’è qualcosa che crea dipendenza nel fatto di poter accedere a qualsiasi informazione, a qualsiasi canzone, a qualsiasi libro. È compulsivo. È come una droga. Sono molto tentato di disconnettermi. Sarebbe una boccata d’aria fresca”.

Denis Villeneuve non permette l’uso dei telefoni cellulari sul set

Tuttavia, Villeneuve non userà il cellulare sul set dei suoi film, né permetterà a nessuno del cast e della troupe di farlo. Come il regista di Oppenheimer Christopher Nolan, Villeneuve vieta l’uso dei cellulari sul set. Al di là dell’ovvio rischio di far trapelare spoiler, il regista ritiene che l’uso del cellulare disgiunga le persone da ciò che stanno facendo e che sia importante per tutti rimanere concentrati sul film.

“Il cinema è un atto di presenza”, ha spiegato Villeneuve. “Quando un pittore dipinge, deve essere assolutamente concentrato sul colore che sta mettendo sulla tela. È lo stesso per il ballerino quando fa un gesto. Nel caso di un regista, bisogna fare lo stesso con una troupe, e tutti devono concentrarsi ed essere completamente nel presente, ascoltandosi l’un l’altro, entrando in relazione l’uno con l’altro. Per questo i cellulari sono vietati anche sul mio set, fin dal primo giorno. È vietato. Quando si dice “stop”, non si vuole che qualcuno vada al suo telefono per guardare il suo account di Facebook”.

Un’altra cosa che Villeneuve ha in comune con Nolan è la preferenza a non sedersi mai durante la regia. Villeneuve ha chiarito che non pretende che gli altri stiano sempre in piedi durante la produzione, ma nel suo caso, personalmente, ritiene che sia meglio per il suo corpo se non sta seduto così tanto quando chiama l’azione.

“Quando ho girato Blade Runner, ho avuto problemi alla schiena perché stavo molto seduto”, ha spiegato il regista. “Così per i film di Dune, il mio direttore della fotografia, Greig Fraser, e io abbiamo deciso di stare in piedi, di avere un’impronta minima per poter essere flessibili e andare veloci, per far scorrere il sangue, per essere svegli. Niente sedie per noi. Forse per i produttori del video village”.