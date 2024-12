Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, la spiegazione del finale del film

Il finale de Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re conclude la storia di Frodo e dell’Unico Anello in modo adeguatamente drammatico e malinconico. Nel terzo film della saga diretto da Peter Jackson, Gandalf, Aragorn e gli altri eroi della Terra di Mezzo sconfiggono Sauron a Minas Tirith e poi marciano verso la Porta Nera. Questo espediente dà a Frodo e Sam il tempo di raggiungere il Monte Fato con l’Anello ed evitare che le armate di Mordor blocchino loro la strada. La resa sullo schermo di questa risoluzione ha portato questo ad essere ampiamente considerato come uno dei migliori film di tutti i tempi.

Non sarebbe mai stato semplice concludere una serie di film che in totale comprende quasi 9,5 ore di schermo nella sua versione cinematografica, ma Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re è stato un film da record, premiato con 11 Oscar, per dare un addio appropriato ai suoi personaggi e chiudere la storia sulla “Guerra dell’Anello”. Un tema de Il Signore degli Anelli è il costo profondo che i personaggi devono sostenere per proteggere le persone e i luoghi che amano e come saranno cambiati per sempre nonostante la vittoria. Il lungo finale del film mostra dunque come il viaggio abbia influenzato gli eroi e qui di seguito lo esploriamo punto per punto.

Sauron e l’Unico Anello vengono distrutti

Dopo tre film di viaggio verso Mordor, il terzo atto de Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re vede Frodo e Sam raggiungere il Monte Fato. È in quel momento, quando l’Anello è al massimo della sua potenza, che riesce finalmente a sopraffare Frodo e a corrompere l’hobbit. Il pubblico ha visto Frodo lottare per liberare se stesso e il mondo dall’Unico Anello, diventando ogni giorno più debole, ma riuscendo sempre a non soccombere. Il fatto che l’Anello lo vinca all’ultimo momento dimostra quanto sia stato pesante per il giovane hobbit l’intero viaggio.

Questo è un momento di svolta della serie. Ne Le due torri, Frodo aveva salvato Gollum e ora Gollum – involontariamente – aiuta Frodo a distruggere l’Anello. È appropriato che siano i due personaggi più strettamente legati all’Anello a metterci le mani sopra e ad essere il tramite della sua distruzione alla fine del film. La distruzione dell’Unico Anello da parte di Gollum e Frodo illustra l’idea che anche le persone più piccole del mondo possono avere il massimo impatto su di esso. In un mondo pieno di re, maghi ed elfi, due hobbit decidono il destino della Terra di Mezzo.

Aragorn viene incoronato re di Gondor e sposa Arwen

Aragorn ha trascorso la sua vita evitando il suo destino di diventare Re di Gondor. Nelle sue vene scorre il sangue dei Re, ma egli vede la debolezza di Isildur che non è stato in grado di distruggere l’Anello. Ne Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, Aragorn viene infine spinto ad accettare la sua corona. Quando accetta il suo dovere, il suo potere e la sua influenza si elevano a nuovi livelli. La fine della sua storia è un classico finale epico, in cui l’eroe solitario diventa re. La sua sola presenza al Nero Cancello è sufficiente a far sentire vulnerabile un male grande come Sauron.

Dopo la distruzione dell’Anello, si ha dunque una cerimonia di incoronazione di Aragorn a cui partecipano tutti i principali personaggi dei film. Per la prima volta nella serie, c’è una scena di giubilo senza alcuna ombra di oscurità. Aragorn ha trascorso la serie evitando il suo destino e il finale del film mostra quali belle cose possono accadere quando qualcuno decide di diventare chi è destinato a essere. Inoltre, Elrond dà finalmente la sua benedizione ad Arwen e Aragorn, permettendo loro di sposarsi.

Gli Hobbit tornano alla Contea e alle loro vite

I quattro hobbit principali de Il Signore degli Anelli tornano invece da Mordor alla Contea in un viaggio lungo e fortunatamente privo di eventi. Arrivati nella Contea, gli altri hobbit non possono fare a meno di notare che il quartetto ha un aspetto più regale e ricco dopo la loro partenza. Il messaggio è chiaro: il loro viaggio li ha cambiati notevolmente, mentre la loro casa e le persone a loro più vicine sono rimaste sostanzialmente le stesse e ignorano i pericoli che hanno evitato per un soffio.

Per molto tempo gli hobbit sono stati fuori dal loro elemento, lontani dalla Contea, ma al loro ritorno si ritrovano di nuovo fuori posto. Gli occhi indiscreti degli altri hobbit non preoccupano più i quattro eroi. Le cose che prima li preoccupavano non sembrano avere la stessa importanza. I membri della Compagnia si comportano in modo diverso dopo il loro viaggio e Sam si avvicina a una donna con cui non avrebbe mai parlato prima. Gli hobbit sono diversi ora, più saggi e coraggiosi. Sono anche consapevoli di un mondo più ampio al di fuori della sicurezza della Contea.

Frodo parte per Valinor con Gandalf e Bilbo

Quando il film si avvicina alla sua conclusione, Frodo rivela il “Libro Rosso dei Confini Occidentali”. Questo libro è un’idea centrale della serie. J.R.R. Tolkien ha creato le sue storie basandosi sull’idea che stesse traducendo un tomo dimenticato noto come “Libro Rosso dei Confini Occidentali” che conteneva le storie del Signore degli Anelli. L’inclusione del libro è un modo elegante per alludere all’idea originale di Tolkien per il Signore degli Anelli, che i fan di lunga data riconosceranno immediatamente. È anche un simbolo di come Frodo stia consegnando le sue storie a qualcun altro.

Frodo parla di cosa significa andare avanti quando gli altri non possono farlo con te. È uno sguardo toccante su come il suo fardello nella serie di film abbia avuto un peso maggiore su di lui che su chiunque altro nella Terra di Mezzo. Ha portato a termine la sua missione e ha compiuto un destino che nessun altro è stato in grado di compiere, ma il prezzo da pagare è stato quello di non poter più far parte della Terra di Mezzo. Frodo salva la Terra di Mezzo per tutti, a costo di salvare se stesso. C’è solo un posto in cui può guarire, ed è a Valinor, dove potrà vivere in pace.

Sauron è davvero morto?

Nonostante la distruzione dell’Unico Anello, Sauron non muore realmente ne Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re. In quanto essere immortale, la sua anima e la sua mente continuano a vivere in qualche forma di esistenza, ma è stato privato del potere che gli permetterebbe di riprendere forma o di fare qualcosa al mondo. Quindi, essenzialmente, non potrà mai essere distrutto in modo definitivo, ma è così lontano dall’essere qualcosa che non è un problema per la popolazione rimanente della Terra di Mezzo.

Sebbene non sia canonico rispetto ai film o ai libri, la stagione 2 de Gli Anelli del Potere di Amazon Prime offre un assaggio di come apparirebbe un Sauron sconfitto dopo che la sua forma fisica è stata distrutta nei flashback della fine della Prima Era. Se non fosse stato per la quantità di anima e di essere che ha riversato nella creazione dell’Unico Anello, forse sarebbe stato in grado di tornare in una forma simile, ma ha investito così tanto di sé nella creazione di questo oggetto che dopo la distruzione dell’Anello, Sauron non è praticamente più nulla.

Cosa succede a ciascun personaggio principale dopo Il Signore degli Anelli

Dato che la maggior parte dei personaggi sopravvive alla Guerra dell’Anello, essi continuano la loro vita dopo gli eventi del film. Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re di Peter Jackson fornisce alcune spiegazioni sul futuro dei personaggi, ma nei libri ci sono molte più informazioni. L’aspetto principale dei film è che Frodo Baggins è ancora tormentato dagli effetti dell’Unico Anello e non riesce a trovare la gioia nella Terra di Mezzo. Frodo è in grado di viaggiare verso Valinor perché era un portatore d’anello, ma c’è ancora di più nella sua storia oltre a questo.

Frodo : Viaggia verso Valinor e vive i suoi giorni in pace, guarendo dalla sua esperienza con l’Unico Anello.

: Viaggia verso Valinor e vive i suoi giorni in pace, guarendo dalla sua esperienza con l’Unico Anello. Sam : sposa Rosie Cotton, diventa sindaco della Contea e, dopo la morte della moglie, parte per Valinor.

: sposa Rosie Cotton, diventa sindaco della Contea e, dopo la morte della moglie, parte per Valinor. Merry : Sposa Estella Bolger, diventa Maestro di Buckland e alla fine muore e viene sepolto da Aragorn a Gondor.

: Sposa Estella Bolger, diventa Maestro di Buckland e alla fine muore e viene sepolto da Aragorn a Gondor. Pipino : Sposa Diamante di Long Cleeve, ha un figlio di nome Faramir Took e alla fine torna a Gondor per i suoi ultimi giorni, dove viene sepolto insieme a Merry.

: Sposa Diamante di Long Cleeve, ha un figlio di nome Faramir Took e alla fine torna a Gondor per i suoi ultimi giorni, dove viene sepolto insieme a Merry. Gandalf : Ritorna a Valinor e torna alla sua forma di Maiar, avendo raggiunto il suo scopo nella Terra di Mezzo.

: Ritorna a Valinor e torna alla sua forma di Maiar, avendo raggiunto il suo scopo nella Terra di Mezzo. Aragorn : riunisce il Regno di Gondor in un’epoca di prosperità, dando alla luce il suo erede, Eldarion, che diventa re dopo di lui.

: riunisce il Regno di Gondor in un’epoca di prosperità, dando alla luce il suo erede, Eldarion, che diventa re dopo di lui. Legolas : compie molti viaggi con Gimli, si adopera per ripristinare i boschi della Terra di Mezzo dopo la guerra e alla fine parte a sua volta per Valinor.

: compie molti viaggi con Gimli, si adopera per ripristinare i boschi della Terra di Mezzo dopo la guerra e alla fine parte a sua volta per Valinor. Gimli : fonda un nuovo insediamento nanico dietro il Fosso di Helm, nelle Caverne Scintillanti, poi diventa il primo nano a partire per Valinor.

: fonda un nuovo insediamento nanico dietro il Fosso di Helm, nelle Caverne Scintillanti, poi diventa il primo nano a partire per Valinor. Faramir : Diventa Principe di Ithilien, diventando uno dei nobili più importanti di Aragorn. Lui ed Éowyn si sposano e hanno figli insieme.

: Diventa Principe di Ithilien, diventando uno dei nobili più importanti di Aragorn. Lui ed Éowyn si sposano e hanno figli insieme. Éowyn : sposa Faramir e ha un figlio e un nipote da lui.

: sposa Faramir e ha un figlio e un nipote da lui. Éomer : Incoronato Re di Rohan, giura fedeltà e amicizia a Gondor e aiuta la Terra di Mezzo in una nuova era di prosperità.

: Incoronato Re di Rohan, giura fedeltà e amicizia a Gondor e aiuta la Terra di Mezzo in una nuova era di prosperità. Elrond : Lascia la Terra di Mezzo con gli altri portatori dell’anello, salpando verso Valinor.

: Lascia la Terra di Mezzo con gli altri portatori dell’anello, salpando verso Valinor. Arwen : Sposa Aragorn, vive i suoi giorni come regina di Gondor e muore di crepacuore poco dopo la sua morte.

: Sposa Aragorn, vive i suoi giorni come regina di Gondor e muore di crepacuore poco dopo la sua morte. Galadriel: salpa con Elrond verso Valinor, tornando finalmente da dove era venuta.

Il vero significato del finale di Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re

La conclusione de Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re non è solo la fine di un film, ma la fine di una saga. Dopo innumerevoli lotte, Frodo e la Compagnia hanno portato a termine il giuramento, dimostrando i meriti dell’amicizia e del cameratismo. Nonostante Sauron sia stato sconfitto, il finale della trilogia non è tutto da festeggiare. Uno dei temi principali del Signore degli Anelli è che la magia, sia quella buona che quella cattiva, sta lasciando la Terra di Mezzo. Frodo è riuscito a impedire che il mondo diventasse oscuro sotto Sauron, ma sta comunque cambiando e anche Frodo dovrà lasciare la Terra di Mezzo.

La fine del film è quindi intrisa di questa malinconia. L’avventura è finita per gli hobbit e ciò significa il ritorno a una vita semplice. Personaggi come i Portatori dell’Anello e il mago Gandalf devono salpare per poter ritrovare la pace. Per il resto degli abitanti della Terra di Mezzo, le loro vite sono state restituite e, per la prima volta dopo molti anni, possono rivolgersi felicemente alle loro famiglie, come fa Sam, e dire: “Beh, sono tornato”. Si conclude così uno dei più appassionanti e commoventi ritorni a casa della storia del cinema.