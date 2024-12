Steven Spielberg: il nuovo film sugli UFO riceve un nuovo aggiornamento sulle riprese

Il prossimo film drammatico sugli UFO di Steven Spielberg, The Dish, avrebbe ricevuto un aggiornamento sui tempi di produzione e sui luoghi di ripresa.

Secondo Production Bulletin, l’attesissimo film, interpretato da Emily Blunt, dovrebbe iniziare la produzione nel febbraio 2025, con le riprese principali previste ad Atlanta, in Georgia. La Blunt ha già girato ad Atlanta per il film d’avventura Disney Jungle Cruise, dove ha recitato accanto a Dwayne “The Rock” Johnson. È tornata in città anche per il dramma criminale Pain Hustlers, con Chris Evans, protagonista di The Avengers. Inoltre, secondo quanto riferito, le riprese di The Dish si svolgeranno nel New Jersey, anche se i luoghi specifici non sono ancora stati annunciati.

Cosa sappiamo finora di The Dish

Oltre alla Blunt, The Dish vanta un cast impressionante che include Colin Firth, celebre per il suo ruolo ne Il discorso del re, e Josh O’Connor, conosciuto soprattutto per The Crown. Ad aggiungere ulteriore potenza alle star, anche l’attore candidato all’Oscar Colman Domingo e la star di Thunderbolts Wyatt Russell. Sebbene la trama sia stata tenuta in gran parte segreta, si dice che un elemento importante della storia del film riguardi gli UFO. The Dish riunisce inoltre Spielberg con uno dei suoi più grandi collaboratori, David Koepp, già autore del classico blockbuster di Spielberg Jurassic Park.

Steven Spielberg: Un maestro della fantascienza e non solo

Spielberg è uno dei registi più influenti e acclamati della storia del cinema, con una carriera che ha definito più generazioni di registi. Conosciuto per la sua capacità di intrecciare meraviglia e umanità nei suoi film, Spielberg ha una profonda attrazione per i temi extraterrestri. Film come Incontri ravvicinati del terzo tipo e E.T. l’extra-terrestre non solo hanno plasmato il genere fantascientifico, ma hanno anche esplorato domande profonde sulla connessione e la scoperta. Con The Dish, Spielberg ritorna a questi temi, creando una nuova storia che probabilmente combinerà la sua genialità cinematografica con una nuova visione della curiosità dell’umanità verso l’ignoto.

Emily Blunt: una carriera versatile

Emily Blunt si è affermata come una delle attrici più versatili e celebrate di Hollywood, con una carriera che spazia dal dramma all’azione e alla commedia. Nel 2023, la Blunt ha ottenuto una nomination all’Oscar per la sua interpretazione di Katherine Oppenheimer, acclamata dalla critica, in Oppenheimer di Christopher Nolan, dove si è distinta per la sua performance accanto a Cillian Murphy, frequente collaboratore di Nolan.

La Blunt è stata anche una delle favorite in ruoli d’azione, recitando in film come The Fall Guy con Ryan Gosling e A Quiet Place, diretto da suo marito, John Krasinski. In futuro, si riunirà con Dwayne Johnson in The Smashing Machine, un dramma biografico sulla vita del lottatore di MMA Mark Kerr. Nota per la sua capacità di affrontare sia ruoli emotivamente complessi che performance ricche di azione, la Blunt continua a consolidare la sua reputazione di attrice protagonista tra le più versatili di Hollywood.

I fan potranno vedere l’attesissimo The Dish di Spielberg quando arriverà nelle sale il 15 maggio 2026.