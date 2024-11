Disney+ sostituisce She-Hulk con Deadpool nel banner ufficiale del MCU

Jennifer Walters, alias She-Hulk, occupava una posizione di rilievo sul lato destro del banner dell’hub Marvel Cinematic Universe di Disney+, ma ora è stata sostituita da Deadpool.

Probabilmente questa decisione non ha molto significato: con Deadpool & Wolverine ora in streaming, la Marvel voleva chiaramente il Mercenario Chiacchierone sul banner e ha deciso di sostituirlo con l’altro personaggio noto per aver rotto la quarta parete. Oltretutto sostituire un personaggio di enorme successo con uno che continua a far discutere è una classica giocata sicura (e comprensibile) della Disney.

Ma ovviamente ci sono altre teorie in giro. L’anno scorso, durante gli scioperi di Hollywood, Bob Iger della Disney ha definito la decisione degli sceneggiatori e degli attori di scioperare “molto inquietante” e ha chiesto ai rispettivi sindacati di “essere realisti” con le loro richieste. Diversi attori di alto profilo hanno criticato duramente il dirigente e la star di She-Hulk: Attorney at Law Tatiana Maslany ha condiviso una sua schietta replica. “Penso che sia completamente fuori dal mondo”, ha detto a THR dai picchetti di New York City. “È completamente fuori dal mondo rispetto ai lavoratori che realizzano i suoi spettacoli, che fanno sì che la gente li guardi, che gli portano spettatori e soldi”.

“Avendo lavorato a uno spettacolo Disney, so dove le persone si trovano in difficoltà nelle crepe del sistema e dove le persone vengono sfruttate ed è scandalosa la quantità di ricchezza che non viene condivisa con le persone che effettivamente realizzano lo spettacolo. Si tratta di troupe, cast, sceneggiatori”, ha aggiunto Maslany.

Si ipotizza che questi commenti abbiano irritato Iger che ha colto la prima occasione politicamente giustificabile per eliminare il personaggio di She-Hulk da un banner che pubblicizza la sezione dedicata al MCU su Disney+.