Creature Commandos: Alan Tudyk darà la voce a Clayface

Alan Tudyk ha rivelato che avrà un doppio ruolo nella prossima serie animata Creature Commandos, interpretando sia Doctor Phosphorous che Clayface. Il cattivo mutaforma di Batman è stato avvistato nel trailer dello show Max di James Gunn e Tudyk ha detto che fornirà la voce al personaggio durante una nuova intervista con Rotten Tomatoes.

Tudyk in realtà doppia già Clayface nella serie animata di Harley Quinn, ma sembra che questa nuova versione sia molto lontana dall’essere lo stesso personaggio. L’attore di Serenity e Rogue One descrive il Clayface di Creature Commandos come un “maniaco omicida“.

Tutto quello che sappiamo su Creature Commandos

La serie animata Creature Commandos, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Maria Bakalova di Guardiani della Galassia Vol. 3 nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruolo della Dott.ssa Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di Weasel e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior.

Steve Agee riprenderà il suo ruolo di Peacemaker, John Economos. È prevista anche la partecipazione di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller. Recentemente James Gunn ha rivelato di considerare La sposa di Indira Varma come il personaggio principale della serie. Ha anche aggiunto che non sta dirigendo alcun episodio, ma ha diretto le sessioni di registrazione di ciascun attore.

“La nuova serie riprende direttamente dopo il finale della prima stagione di Peacemaker, che lascia la Waller con le mani legate dal punto di vista operativo, il che significa che non è più in grado di farla franca mettendo in gioco vite umane per portare a termine le sue missioni clandestine e moralmente discutibili. Al contrario, recluta una banda di disadattati, non diversamente dalla Suicide Squad e da Peacemaker“, ha rivelato Gunn.