Donald Sutherland, muore ad 88 anni l’interprete premio Oscar alla carriera nel 2017

Donald Sutherland, l’amato attore che ha recitato in decine di film da Quella sporca dozzina, MASH e Klute a Animal House e Ordinary People, a Orgoglio & Pregiudizio e al franchise di Hunger Games e ha vinto un Emmy per Citizen X, è morto a Miami dopo una lunga malattia. Aveva 88 anni.

Il vincitore dell’Oscar onorario 2017 è anche il padre dell’attore vincitore dell’Emmy 24 Kiefer Sutherland e del veterano dirigente della CAA Media Finance Roeg Sutherland, la quale ha confermato la notizia del decesso.

In alcuni dei suoi ruoli più famosi, ha consegnato un’interpretazione laconica, ironica e estremamente seria di personaggi come il freddo investigatore dilettante di omicidi John Klute, al fianco della terrorizzata e irregolare squillo di Jane Fonda, Bree Daniels, in Klute; nel ruolo di Hawkeye Pierce nel film MASH, dove ha recitato accanto a Trapper John di Elliott Gould; e in Don’t Look Now di Nicolas Reog nei panni dello scettico John Baxter, che non crede alle affermazioni della moglie Laura (Julie Christie) secondo cui la loro figlia recentemente morta sta arrivando dall’altra parte.

In una delle prime caratterizzazioni della sua carriera, Donald Sutherland ha interpretato un sadico fascista nel film di Bernardo Bertolucci Novecento del 1976, in cui il suo personaggio fa dondolare allegramente un bambino per i talloni, sbattendo la testa del ragazzo contro un muro.

Nato il 17 luglio 1935 a Saint John in Canada, Donald Sutherland ha accumulato circa 200 crediti cinematografici e televisivi in ​​un arco di oltre 60 anni, dall’essere ospite in episodi di serie degli anni ’60 tra cui Suspense, The Avengers, Court Martial e The Odd Man, al film drammatico della Paramount+ Bass Reeves dell’anno scorso. La sua grande occasione nel cinema arrivò con il film drammatico sulla seconda guerra mondiale del 1967 di Robert Aldrich, Quella sporca dozzina, nel ruolo di Vernon Pinkley al fianco di Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson, George Kennedy, Telly Savalas e altri. Il suo successivo ruolo importante è stato quello del Capitano Benjamin Franklin “Occhio di Falco” Pierce nel film drammatico sulla guerra di Corea del 1970 di Robert Altman MASH. Il film, al tempo stesso straziante ed esilarante, ha ottenuto cinque nomination agli Oscar, tra cui quello per il miglior film, vincendo per la pungente sceneggiatura di Ring Lardner Jr.

Nel 1971 arrivò la sua più grande svolta da star, nel film drammatico di Alan J. Pakula Klute.

Sutherland ha vinto un Golden Globe per il film televisivo Path to War, un Emmy Award e un Golden Globe per la sua interpretazione nella miniserie Citizen X. I suoi numerosi crediti televisivi includono anche The Undoing, Trust, Dirty Sexy Money e The Pillars of the Earth, tra molti altri.

Donald Sutherland lascia la moglie Francine Racette, i figli Roeg, Rossif, Angus e Kiefer, la figlia Rachele e quattro nipoti. La famiglia terrà una celebrazione privata.