Kiefer Sutherland porge omaggio a suo padre Donald, appena scomparso

Dei suoi quattro figli e una figlia, Kiefer Sutherland è stato l’unico a seguire le orme paterne nel mondo del cinema. A poche ore dall’annuncio della morte di Donald Sutherland, il figlio porge i suoi omaggi al padre in un sentito e conciso post sui social.

Con il cuore pesante, vi dico che mio padre, Donald Sutherland, è morto. Personalmente lo ritengo uno degli attori più importanti della storia del cinema. Mai scoraggiato da un ruolo, buono, cattivo o brutto. Amava ciò che faceva e faceva ciò che amava, e non si può mai chiedere di più. Una vita ben vissuta.

Padre e figlio hanno recitato insieme in progetti più volte nel corso degli anni, tra cui i film “Per fortuna c’è un ladro in famiglia” (1983), “Forsaken” (2015) e “A Time to Kill” (1996).