Dune – Parte Due è ora nelle sale di tutto il mondo e noi vi raccontiamo alcuni dei momenti più importanti del sequel fantascientifico di Denis Villeneuve, acclamato dalla critica, tra cui gli eventi della battaglia finale e un cambiamento significativo rispetto al romanzo di Frank Herbert.

Se avete letto il libro, questo ovviamente non vi riguarda, ma tutti gli altri devono essere consapevoli di importanti spoiler in questo articolo da questo punto in poi.

Verso la fine della di Dune – Parte Due (recensione), Paul Atreides beve una sostanza nota come l’Acqua della Vita (liquido ricavato da un sandworm neonato), che potenzia notevolmente le sue capacità di preveggenza e gli conferisce il “dono” della piena lungimiranza. “Muad’Dib” lo fa perché crede che accettare il suo destino profetizzato come messia Fremen e Kwisatz Haderach della Bene Gesserit sia l’unica strada per la vittoria, anche se sa che porterà a una catastrofica guerra santa in suo nome.

Grazie alle testate nucleari degli Atreides e ad alcuni vermi molto grandi, i Fremen riescono a prevalere e Paul uccide il Barone Harkonnen – che si rivela essere il padre di Jessica, suo nonno – prima di affrontare Feyd-Rautha in un combattimento contro l’arma bianca.

Paul viene gravemente ferito, ma alla fine elimina il suo nemico e dice all’Imperatore Shaddam Corrino IV che prenderà la mano di sua figlia, la Principessa Irulan, e regnerà al suo fianco come nuovo Imperatore.

Paul ordina quindi alla sua gente di attaccare gli inviati delle grandi case dell’universo che si sono riuniti su Arrakis e che si rifiutano di riconoscere la sua ascesa, dando così inizio alla sua santa Jihad. Dune – Parte Due si conclude con un Chani devastata che si allontana da Paul e pianta un martello nella sabbia per chiamare un verme.

Si tratta di una svolta importante rispetto al personaggio di Chani sui libri, che segue/adora Paul e crede pienamente nel suo status di Mahdi insieme a Stilgar e al resto dei Fremen. Il fatto che riconosca il pericolo del fondamentalismo e si opponga apparentemente a Paul alla fine del film suggerisce che i due potrebbero essere nemici nel previsto adattamento di Dune – Parte 3 che dovrebbe intitolarsi Messiah.