Le riprese sono ufficialmente iniziate sul Superman di James Gunn (“Legacy” è stato abbandonato), e il regista è intervenuto nei giorni scorsi sui social media per condividere il primo sguardo ufficiale all’emblema “S” che adornerà il nuovo costume aggiornato del nostro nuovo Uomo d’Acciaio.

Non abbiamo ancora visto l’intero costume, ma James Gunn ha confermato che si ispira ai disegni di Alex Ross, quindi potrebbe finire per assomigliare a quella recente fan-art (condivisa).

Siamo anche in attesa di un primo sguardo al cast in costume nei rispettivi personaggi, ma nel frattempo Rachel Brosnahan (Lois Lane) ha condiviso un video su TikTok di lei e delle sue co-star David Corenswet (Clark Kent/Superman) e Nicholas Hoult (Lex Luthor) che si divertono durante il primo giorno di riprese.

La didascalia recita: “Un supercattivo, un giornalista e un alieno entrano in un bar…“. La star di La meravigliosa signora Maisel ha commentato così la recente lettura del copione. “È stato incredibile ascoltare la sceneggiatura ad alta voce… sentire il ritmo del film. Ho sempre amato Lois Lane. È intelligente, ambiziosa e può essere divertente… Stiamo ancora trovando questi personaggi. Conoscerete la loro versione finale“. Guardate il video qui sotto.

Video from Rachel Brosnahan!! “A supervillain, a journalist, and an alien walk into a bar…” pic.twitter.com/BfSTL08xK2 — DCU Updates (@DCU_Updates) March 1, 2024

Le riprese sono attualmente in corso, ma l’insider Daniel Richtman ritiene che si stiano svolgendo in Norvegia (il che avrebbe senso visto l’emblema del petto innevato) e che si sposteranno ad Atlanta più avanti nel mese di marzo.

Cosa sappiamo sul nuovo Superman?

Superman: Legacy che si intitolerà semplicemente Superman avrà come protagonisti anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, oltre a Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion in quello della Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho.

Più recentemente, Sara Sampaio ha firmato per interpretare l’assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, e Skyler Gisondo è stato scritturato per il ruolo di Jimmy Olsen.Sono attesi anche i membri della squadra di antieroi The Authority e María Gabriela de Faría (Animal Control) è stata scritturata per il ruolo di Angela Spica/The Engineer. Si dice anche che la Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film su Supergirl: Woman of Tomorrow, ma non è ancora stato confermato.

Non sappiamo ancora con esattezza come questi altri supereroi si inseriranno nella storia, ma James Gunn ha precedentemente rivelato che la doppia vita di Superman, sia come Clark Kent che come Uomo d’Acciaio, sarà esplorata nel film, suggerendo che questi personaggi saranno i suoi “super amici“. Resta da vedere se faranno o meno parte di una vera e propria squadra.