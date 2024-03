The Batman – Parte 2 dovrebbe uscire nelle sale il prossimo ottobre, ma dopo lo sciopero della WGA dello scorso anno non è chiaro se ciò sia ancora possibile.

L’attore di Jim Gordon, Jeffrey Wright, ha dichiarato in diverse occasioni di non aver ancora letto un copione e che il tempo stringe per l’inizio della produzione. C’è chi resta convinto che i DC Studios sperino di affossare il franchise di Batman per lasciare i riflettori su The Brave and the Bold, ma è un’ipotesi azzardata, soprattutto se James Gunn ha dato il suo appoggio a Matt Reeves.

Jeffrey Wright ha nuovamente commentato il suo futuro come uno dei più stretti alleati del Crociato incappucciatoe recentemente ha condiviso con Discussing Film alcune delle sue speranze per il sequel. “Beh, probabilmente non è una buona idea anticipare troppo Matt [Reeves]“, ha esordito l’attore.

“Una delle cose di cui ho parlato un po’ con lui è che, interpretando il ruolo, mi sono interrogato sulla sua vita privata e mi interrogo sulle persone che hanno il livello di responsabilità che ha lui, avendo quel volto pubblico di rettitudine e bontà“.

“Mi chiedo cosa ci sia sotto il commissario Gordon, perché Batman indossa il suo mantello ma, per certi versi, anche Gordon indossa una maschera. Gordon rappresenta in un certo senso la giustizia attraverso il suo tipo di rettitudine, non di santificazione, e mi chiedo cosa ci sia dietro quella maschera, con i sacrifici che potrebbe dover considerare perché dà così tanto a questo personaggio pubblico e al suo dovere civico“.

“Qual è il peso di tutto questo su di lui, sotto la sua maschera?”- si è domandato Jeffrey Wright – “Sono domande che potrebbe essere interessante approfondire, ma vedremo. Non vedo l’ora di avere l’opportunità di leggere e approfondire, ma al momento ne so quanto voi. Ci arriveremo!“.

Robert Pattinson riprenderà il ruolo del Cavaliere Oscuro in The Batman – Parte 2, ma poco altro è stato rivelato. Ci sono state notizie contrastanti sui cattivi del film, con tutti quelli che sono stati indicati come possibili, dal Joker a Clayface.

Quali sono le ultime novità su The Batman – Parte 2?

Nell’ultimo aggiornamento sull’attesissimo seguito, le riprese di The Batman – Parte 2 sarebbero state posticipate a marzo 2024. La star principale Robert Pattinson riprenderà il ruolo principale, con Matt Reeves che tornerà alla regia. Anche Mattson Tomlin tornerà per scrivere la sceneggiatura insieme a Reeves. La data di uscita è attualmente fissata per il 3 ottobre 2025. Il primo film ha raggiunto più di 770 milioni di dollari al botteghino, diventando il settimo film con il maggior incasso del 2022 e ottenendo recensioni positive.

Nel cast di Batman c’erano anche Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon del GCPD, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nel ruolo del procuratore distrettuale di Gotham Gil Colson, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth e Colin Farrell nel ruolo di Oswald Cobblepot/Penguin. Restano invece dubbi riguardo il coinvolgimento del Joker, introdotto nel primo film con Barry Keoghan nel ruolo. Proprio l’attore, però, ha lasciato intendere che l’arcinemesi di Batman potrebbe far parte del film.