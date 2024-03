Entrambi i film di Denis Villeneuve su Dune apportano diverse modifiche al romanzo di Frank Herbert, ma il cambiamento di gran lunga più grande per quanto riguarda un singolo personaggio è la rappresentazione di Chani (Zendaya) in Dune: Parte Due.

Nel libro, Chani si innamora di Paul Atreides e gli rimane fermamente fedele insieme a Stilgar e al resto dei Fremen. Tuttavia, nel film, quando “Muad’Dib” decide di abbracciare il suo destino di Mahdi e di guidare il suo popolo in battaglia contro gli Harkonnen, Chani riconosce i pericoli di seguire ciecamente un leader religioso e di riporre tutta la fiducia in una “profezia” che Paul ha precedentemente liquidato come nient’altro che propaganda dei Bene Gesserit.

In Dune: Parte Due la goccia che fa traboccare il vaso per Chani arriva quando Paul si proclama imperatore e offre la sua mano alla figlia del precedente sovrano, la principessa Irulan. Chani si allontana dal suo amante mentre il resto dei Fremen inizia una guerra santa in suo nome, attaccando gli inviati delle grandi case dell’universo, e il film si conclude con lei che si mette a sparare e chiama un verme con uno sguardo di sfida.

Nel corso di un’intervista con Inverse, al regista Denis Villeneuve è stato chiesto del cambiamento del personaggio di Chani e di cosa potrebbe significare per il film finale della sua trilogia, il previsto adattamento di Dune: Parte Tre che dovrebbe intitolarsi Messiah.

LEGGI la nostra recensione di Dune: Parte Due

“Ho fatto in modo che nell’arco drammatico di Paul e nella storia ci fossero tutti gli elementi, solo che ho giocato con loro in modo un po’ diverso“, dice Villeneuve. “Alla fine del film, si vede che Paul ha fatto delle scelte che, per proteggere alcune persone, diventeranno ciò contro cui stava cercando di combattere“.

“Sarà visto dalla prospettiva di Chani“, ha continuato. “Il film è strutturato sulla storia d’amore tra Paul e Chani. L’idea era di fare in modo che la storia di Paul si svolgesse attraverso questa relazione, e che il punto di svolta specifico di Paul fosse visto più o meno dalla prospettiva di Chani. E questo è un cambiamento molto importante. Ho cambiato la natura del personaggio di Chani per creare una prospettiva che spero sia condivisa da Frank Herbert per raggiungere il suo obiettivo“.

Cosa aspettarsi da Dune: Parte Tre ?

Cosa questo significhi per Dune: Parte Tre resta ovviamente da vedere, ma non possiamo pensare che Chani accetti la sua posizione di concubina/”spalla” di Paul come fa nel libro.

Le recensioni stellari di Dune 2 sono sicuramente in grado di attirare più persone nelle sale, e il film è ora “certificato fresco” su Rotten Tomatoes con un impressionante 95% di critica e pubblico.