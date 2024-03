Madame Web ha debuttato con recensioni pessime e numeri ancora peggiori al botteghino il mese scorso, e con Dune: Parte Due che sta dominando le sale, l’ultimo film Marvel della Sony è già stato ampiamente dimenticato.

Nella stessa settimana in cui è uscito, i Marvel Studios hanno annunciato il cast dei Fantastici Quattro e hanno condiviso il primo trailer di Deadpool & Wolverine, probabilmente per distogliere lo sguardo da un blockbuster che alimenta la narrativa della “stanchezza da supereroi“. Ora, il co-protagonista di Madame Web, Sydney Sweeney, ha ironizzato sull’insuccesso del film.

Sydney Sweeney ha condotto la serata di ieri del Saturday Night Live e, durante il suo monologo, si è presentata dicendo: “Forse mi avete visto in ‘Anyone But You’ o ‘Euphoria’ – sicuramente non mi avete visto in ‘Madame Web‘”.

Prima dell’uscita di Madame Web, l’attrice sembrava legittimamente entusiasta di entrare a far parte dell’Universo Marvel e si è persino spinta a ricreare alcune pose precise per i fumetti sul set. Sfortunatamente, pur essendo un punto di forza nel ruolo di Spider-Woman, il film le ha reso un cattivo servizio.

All’inizio del mese, Sydney Sweeney ha parlato anche delle sfide che ha comportato girare Madame Web. “Avevo una parrucca, quindi è stato tutto un altro processo. Bisognava avvolgere la parrucca, poi incollarla, poi acconciarla“, ha spiegato l’attrice. “E quella parrucca era così calda che stavamo girando a Boston in piena estate“.

“Era uno dei giorni più caldi e stavamo girando, quando ho detto: ‘Un secondo’, mi sono girata e ho iniziato a vomitare, poi mi sono voltata e ho detto: ‘Siamo a posto, possiamo continuare’. Mi stavo surriscaldando, il mio corpo si stava spegnendo, ma stavo benissimo. La parrucca ha aggiunto molti elementi interessanti“.

Questo fine settimana, Madame Web ha incassato solo 5 milioni di dollari all’estero, portando il suo totale globale a un deludente 91 milioni di dollari.

Sydney Sweeney sarà presto protagonista del nuovo Horror di Neon Immaculate cui abbiamo pubblicato una clip inedita. La pellicola è stata girata in parte in Italia.