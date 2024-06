Ecco perché il regista di The Bikeriders ha lasciato A Quiet Place – Giorno 1

A una settimana dalla prima di A Quiet Place – Giorno 1, l’uomo che per primo era stato chiamato a dirigere il film ha condiviso alcune schiette informazioni sul suo abbandono. Durante un’intervista con The Wrap per promuovere il suo prossimo film, The Bikeriders, Jeff Nichols ha parlato del motivo per cui ha dovuto abbandonare il progetto del prequel di Quiet Place. Jeff Nichols era stato scelto per dirigere A Quiet Place – Giorno 1, ma ha poi lasciato il progetto in modo amichevole nel 2021, solo un anno dopo aver firmato inizialmente. Quando gli è stato chiesto di spiegare meglio la sua uscita, Nichols ha risposto così:

“È difficile dirlo senza sembrare pretenzioso, ma ho fatto abbastanza film a questo punto della mia carriera, che se lo faccio, diventerà il mio film. E la verità è che ‘Quiet Place’, questi sono i film di [John Krasinski]“.

È raro che un creatore di Hollywood parli così candidamente della sua uscita da un progetto, ma se Nichols non ha avuto il pieno controllo creativo su Un posto tranquillo: Day One, è difficile biasimarlo per aver lasciato che fosse qualcun altro a dirigere il progetto. È anche difficile biasimare John Krasinski per non aver ceduto il pieno controllo a qualcun altro, considerando che A Quiet Place è diventato uno dei franchise horror di maggior successo degli ultimi anni sotto la sua guida.

John Krasinski ha scritto, diretto e interpretato i primi due film, ognuno dei quali ha incassato più di 290 milioni di dollari al botteghino mondiale. Dato che Krasinski ha passato la torcia da regista a un altro cineasta per il terzo capitolo, è logico che voglia mantenere un certo livello di input e di controllo.

Quali film ha diretto Jeff Nichols?

Basta dare un’occhiata alla filmografia di Nichols per capire che nella sua carriera il regista ha scelto di privilegiare la qualità rispetto alla quantità. Ha debuttato nel 2007 con Shotgun Stories, il thriller drammatico con Michael Shannon, e ha aspettato sei anni fino al 2013 per seguirlo con Take Shelter, il dramma psicologico sul posto di lavoro che lo ha visto riunirsi con Shannon e coinvolgere anche Jessica Chastain.

Nichols ha poi lavorato con Matthew McConaughey e Tye Sheridan per il dramma adolescenziale Mud, per poi collaborare due volte con Joel Edgerton nel 2016 per Loving e Midnight Special, quest’ultimo interpretato anche da Shannon, Kirsten Dunst e Adam Driver. Per la sua ultima uscita con The Bikeriders, l’acclamato regista ha messo insieme un altro ensemble di tutto rispetto, con Tom Hardy, Austin Butler e Jodie Comer. Il nuovo film di Nichols, Bikeriders, è ora nelle sale di tutto il mondo.