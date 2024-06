Enemy Mine: in sviluppo un remake del cult di fantascienza

Dopo aver dato l’addio a Star Trek: Picard lo scorso anno con un’ultima stagione acclamata dalla critica, lo showrunner Terry Matalas ha trovato il suo prossimo grande progetto fantascientifico. Secondo The Hollywood Reporter, i 20th Century Studios gli hanno affidato un aggiornamento del classico cult del 1985 Enemy Mine, interpretato da Dennis Quaid e dal grande Louis Gossett Jr.

Basato sulla novella del 1979 di Barry B. Longyear pubblicata sulla rivista Asimov’s Science Fiction, il film originale è stato diretto dal regista candidato all’Oscar per Das Boot e La storia infinita Wolfgang Petersen al suo debutto in lingua inglese. Per coincidenza, questo sarà il debutto di Matalas nella scrittura di un lungometraggio.

Enemy Mine si svolge in un futuro lontano in cui l’umanità è nel mezzo di una guerra interstellare con la specie rettiliana dei Drac. Quando il pilota umano Willis Davidge (Quaid) e il caccia alieno Jeriba Shigan (Gossett Jr.) atterrano su un pianeta desolato e infido, sono costretti a mettere da parte i loro pregiudizi per sopravvivere. Sebbene le loro differenze minaccino di distruggerli, i due stringono un’improbabile amicizia che li porta a superare le sfide che il pianeta e i suoi abitanti pongono loro. Alla fine, a Davidge viene chiesto di prendersi cura del figlio di Drac quando questi non sarà più in grado di continuare.

Il film originale di Petersen ha superato un ciclo di produzione travagliato e un iniziale bombardamento al botteghino per diventare nel tempo un cult della fantascienza, attualmente con un punteggio del 68% da parte del pubblico su Rotten Tomatoes. Il film è stato apprezzato, tra l’altro, per i temi della tolleranza e del rispetto reciproco, raccontati attraverso i personaggi principali che imparano a conoscere e onorare le reciproche ascendenze. Il materiale di partenza, scritto da Longyear, è stato altrettanto apprezzato alla sua uscita, vincendo il premio Nebula, che premia le migliori opere di fantascienza pubblicate negli Stati Uniti, nella categoria novelle e ricevendo due sequel.

Matalas è una voce comprovata della fantascienza

Al momento non c’è ancora un regista per il nuovo adattamento di Enemy Mine della 20th Century, ma l’aggiunta di Matalas è un inizio promettente. Ci sono pochi nomi emergenti più caldi di lui, dopo che l’anno scorso ha catturato l’attenzione del mondo della fantascienza con il suo lavoro su Star Trek: Picard Stagione 3, che è diventato di gran lunga l’episodio più votato della serie con un punteggio del 98% su Rotten Tomatoes e ha raccolto ben sette nomination ai Saturn Award con quattro vittorie, tra cui quella per la Miglior Serie Televisiva.

Prima di diventare uno showrunner nominato dai WGA per la serie guidata da Patrick Stewart, tuttavia, aveva già dato prova di una mano capace e ferma come creatore e showrunner della serie 12 Monkeys del 2015 su Syfy. Ora la sua agenda si sta rapidamente affollando, con la Marvel che lo ha coinvolto anche per una serie solista di Vision con protagonista il rientrante Paul Bettany.