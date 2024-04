Felicity Jones nella nuova commedia natalizia di Prime Video, Oh. What. Fun.

Felicity Jones sarà la protagonista della commedia natalizia di Michael Showalter Oh. What. Fun. per Amazon MGM Studios, unendosi a Michelle Pfeiffer, Chloë Grace Moretz e Dominic Sessa.

Showalter, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Chandler Baker, sta producendo tramite Semi-Formal Productions insieme a Jordana Mollick; Berry Welsh e Jane Rosenthal di Tribeca; e Kate Churchill. La sceneggiatura è basata su un racconto di Baker, che è anche produttore esecutivo, originariamente pubblicato da Amazon Original Stories.

Nel film, Claire Clauster (Pfeiffer) organizza una speciale gita di Natale quando la sua famiglia la dimentica nella confusione. Quando si rendono conto del loro errore, lei è scomparsa. Il loro Natale è in pericolo, ma Claire ha altri piani. Il film sarà disponibile per lo streaming su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo.

Jones è nota soprattutto per il suo ruolo da protagonista, candidato all’Oscar, al fianco di Eddie Redmayne nel film di James Marsh La teoria del tutto. Più recentemente, ha recitato e prodotto il thriller d’azione Dead Shot diretto da Charles e Thomas Guard.

Successivamente, sarà la protagonista e produrrà sotto la sua bandiera Piecrust Pictures una serie drammatica unica nel suo genere sul mondo della F1 per ITV Studios. Reciterà anche in Train Dreams al fianco di Joel Edgerton e The Brutalist al fianco di Adrien Brody e Guy Pearce.