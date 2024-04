Civil War: ecco quali sono state le ispirazioni di Alex Garland

Il nuovo film di A24 Civil War è arrivato nei cinema USA, e immagina cosa potrebbe accadere se gli Stati Uniti entrassero in guerra con se stessi. Il film è stato elogiato per le sue scene di battaglia realistiche, e questo è in parte dovuto ai grandi sforzi compiuti dal regista Alex Garland per rendere quei momenti genuini.

In una nuova intervista con Kevin Polowy di CBR, Garland ha commentato le scene di guerra nel film. Ha condiviso come non voleva che queste scene sembrassero stereotipate, preferendo che fossero molto più realistiche di quanto si vede tipicamente in questo tipo di film. Ciò significava circondarsi di veterani sul set che avevano il compito di garantire che le scene di battaglia si concentrassero maggiormente sul realismo rispetto a ciò che era più tradizionalmente cinematografico.

Civil War di Alex Garland è un inno al lavoro brutale e necessario dei reporter di guerra. È anche un film complicato e disordinato che non fornisce mai risposte facili. “Il punto di partenza è stato che abbiamo preso spunto in termini di suono, immagini, azione, sequenza di eventi, comportamento, ogni sorta di cose del genere, non tanto dal cinema, quanto da filmati di notizie, documentari e anche da esperienze vissute” ha detto Garland parlando dell’ispirazione dietro le scene di battaglia. “Quindi, il supervisore militare era un veterano. Molte delle persone che lavoravano al film erano veterani, e hanno avuto molta – non so quale sia la parola giusta – libertà, incoraggiamento… è stato chiesto loro di mettere in scena questi momenti nel modo più accurato possibile, e dimenticare il modo in cui il film normalmente li presenterebbe, e seguire ciò che ritenevano corretto per la loro esperienza, piuttosto che per il modo in cui il cinema normalmente fa queste cose.”

Sebbene il film sia ambientato negli Stati Uniti, Garland ha anche notato come questo tipo di conflitti siano globali, come ha anche detto: “Il contesto è la divisione, la polarizzazione, la politica populista, sai, questo genere di cose, esiste assolutamente nel mio paese. Esiste in tutta Europa. In gradi diversi, ma a volte davvero estremi in Europa. Inoltre, in Medio Oriente, in Asia e in Sud America. Questo non è un fenomeno per questo paese.”

01 Distribution distribuisce in Italia Civil War, l’atteso nuovo film A24, dal regista che ha co-scritto “28 giorni dopo” e “Sunshine“ Alex Garland e vede protagonisti Kirsten Dunst, Cailee Spaeny, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson e Nick Offerman. Civil War è un’esclusiva per l’Italia LEONE FILM GROUP in collaborazione con RAI CINEMA dal 18 APRILE AL CINEMA.