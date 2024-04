Spider-Man: Beyond the Spider-Verse: ecco quando potrebbe uscire!

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse potrebbe avere una finestra di uscita, a rivelarlo, forse involontariamente, è il musicista d4vd, che ha recentemente anticipato il suo possibile coinvolgimento nel film indicando quando potrebbe uscire. Il musicista è noto per aver composto la canzone “Feel It” per la seconda stagione della serie televisiva Invincible di Prime Video.

Beyond the Spider-Verse era inizialmente previsto per il marzo 2024, ma ha dovuto affrontare un ritardo indefinito. Tuttavia, recentemente è emersa una possibile nuova finestra di uscita per il film. Parlando tramite TikTok, il cantante d4vdd ha lasciato intendere che il film potrebbe uscire nei cinema nel 2025. L’artista ha risposto a un fan, affermando: “[Ci vediamo l’anno prossimo quando uscirà [Spider-Man]”.

Per quanto riguarda il motivo per cui potrebbe conoscere la finestra di distribuzione, il cantante ha continuato accennando alla sua apparizione nella colonna sonora di Beyond the Spider-Verse. Durante uno streaming su Twitch in reazione al suo brano “Feel It” da Invincible, d4vd ha risposto al commento di un fan sulla canzone, ricordando loro Miles e Gwen dei film Spider-Verse dicendo: “Ho una notizia per te amico. Beyond the Spider-Verse. Questo è tutto quello che dirò.”

Originariamente previsto per l’uscita nel 2023 come Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte seconda), il film è stato ribattezzato Spider-Man: Beyond the Spider-Verse nell’aprile 2022. In risposta alle preoccupazioni sollevate da un artista anonimo coinvolto nella produzione, che ha parlato con Vulture, di potenziali ritardi dovuti a presunti intoppi nella produzione. L’animatore ha inoltre spiegato che la produzione di Across the Spider-Verse è stata gravemente dannosa per molti animatori, sostenendo che le condizioni di lavoro hanno lasciato esauriti molti contributori. I produttori Lord e Miller hanno rassicurato i fan che si sarebbero “presi il tempo necessario” per garantire che il film soddisfi i loro standard elevati.

Tuttavia, nel luglio 2023, Beyond the Spider-Verse è stato rimosso dal programma di distribuzione di Sony. La decisione è stata attribuita allo sciopero SAG-AFTRA del 2023, che ha impedito al cast vocale di registrare le proprie battute nei tempi previsti. Dopo la fine dello sciopero nel novembre 2023, sono emerse notizie secondo cui la registrazione vocale per Beyond the Spider-Verse sarebbe dovuta riprendere quello stesso mese.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse riprenderà da dove Spider-Man: Across the Spider-Verse si era interrotto mentre Miles Morales/Spider-Man si imbarca in una ricerca interdimensionale per alterare i destini dei suoi cari mentre forgia il proprio Identità dell’Uomo Ragno. Il cast del film include Shameik Moore e Hailee Steinfeld nei panni di Miles Morales e Gwen Stacy. Il film è diretto dal team formato da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson con una sceneggiatura di Dave Callaham, Phil Lord e Christopher Miller.