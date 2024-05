Festival di Cannes 2024: tutti i vincitori di Un Certain Regard

Sono stati annunciati, nell’ambito del Festival di Cannes 2024, i vincitori della sezione collaterale Un Certain Regard. Celebrando un cinema di scoperte, la missione di Un Certain Regard è quella di far emergere nuove tendenze, nuovi percorsi e nuovi paesi del cinema. La selezione 2024 comprendeva 18 lungometraggi, 8 dei quali sono opere prime che concorrono anche per la Caméra d’or.

Quest’anno, il film di apertura di Un Certain Regard al Festival di Cannes è stato When the Light Breaks di Rúnar Rúnarsson. Presieduta dall’attore, regista, sceneggiatore e produttore canadese Xavier Dolan, la giuria comprendeva la sceneggiatrice e regista franco-senegalese Maïmouna Doucouré, la regista, sceneggiatrice e produttrice marocchina Asmae El Moudir, l’attrice tedesco-lussemburghese Vicky Krieps e il critico cinematografico, regista e scrittore americano Todd McCarthy.

Ecco tutti i vincitori di Un Certain Regard 2024