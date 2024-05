Venom: The Last Dance, alcuni rumor sulla trama svelano i villain e piani per… Peter Parker!

È stato recentemente confermato che Venom: The Last Dance sarà l’ultimo film della serie di successo della Sony. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che Tom Hardy è pronto ad andare avanti o al fatto che i Marvel Studios hanno i loro piani per il simbionte. In ogni caso, dopo il grande successo di Venom e Venom: La furia di Carnage ha ottenuto una performance di tutto rispetto nel post-pandemia del 2021, la Sony spera senza dubbio che questa trilogia si concluda su una nota alta (e redditizia).

Mentre il film rimane avvolto nella segretezza, una fuga di notizie sulla trama di Venom: The Last Dance ha preso piede di recente sui social media. Si dice che, dopo aver appreso di Spider-Man dal film Spider-Man: No Way Home, Venom voglia uccidere un Peter Parker di 10 anni nel tentativo di evitare di subire lo stesso destino di molte delle sue varianti multiversali: la morte per mano dell’Uomo Ragno. Sempre secondo quanto riportato, Eddie si legherebbe però al ragazzo, decidendo di non ucciderlo.

Tuttavia, si ritrova presto a combattere contro la Tossina, la Giuria e un nuovo gruppo di Simbionti, alcuni dei quali puntano proprio a Peter. Juno Temple dovrebbe interpretare il tenente Patricia Robertson, mentre Chiwetel Ejiofor avrà il ruolo di Orwell Taylor. Si dice inoltre che il figlio di quest’ultimo sia stato una delle vittime di Carnage. Ad ora si tratta di rumor senza alcun reale fondamento, ma è anche possibile che ci sia del vero in quanto ad ora emerso. Per avere maggiori certezze, però, bisognerà attendere un primo trailer e una prima sinossi.

Tutto quello che sappiamo su Venom: The Last Dance

Venom: The Last Dance segue i successi al botteghino consecutivi di Venom: La furia di Carnage del 2021 (502 milioni di dollari a livello globale) e Venom del 2018 (856 milioni di dollari a livello globale). Kelly Marcel, che ha scritto i primi due film, dirigerà e scriverà il trequel.

Tom Hardy ha menzionato Marcel nel suo post, scrivendo “Voglio menzionare molto brevemente quanto sia orgoglioso della mia regista, compagna di sceneggiatura e cara amica Kelly Marcel. Vederti prendere il timone di questo film mi riempie di orgoglio, è un onore. Fidati del tuo istinto, il tuo istinto è sempre perfetto. Prima classe: ti appoggio.”

A parte il ritorno di Tom Hardy nei panni del giornalista Eddie Brock e del suo inconsapevole aiutante e parassita Venom, la trama del terzo capitolo è stata tenuta nascosta. Juno Temple e Chiwetel Ejiofor si sono uniti al cast in ruoli non rivelati. Abbiamo visto l’ultima volta Venom/Eddie Brock nei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home del 2021, ma non è chiaro quale dei personaggi dell’Universo Marvel di Sony – che include Morbius, Kraven Il Cacciatore e Madame Web, tra gli altri – potrebbe comparire in Venom: The Last Dance.