Furiosa: Hideo Kojima celebra il “Dio” George Miller dopo aver visto il film

Se non siete ancora abbastanza eccitati per Furiosa: A Mad Max Saga, c’è chi pensa che dovreste esserlo assolutamente. Mentre l’attesissimo blockbuster si avvicina alla data della prima, alcuni dei vostri registi preferiti hanno già avuto modo di dare un’occhiata in anteprima e non hanno altro che elogiarlo. Lo scorso fine settimana, il regista di Death Stranding e Metal Gear Solid, Hideo Kojima, è intervenuto sui social media per celebrare il franchise di Mad Max nel suo complesso e per parlare di Furiosa.

Nel suo post, lo sviluppatore di videogiochi è apparso entusiasta di Furiosa e ha attribuito il merito alla visione del regista George Miller, che è stato al timone di ogni capitolo della saga di Mad Max negli ultimi 45 anni. Il film racconta la storia di ciò che Furiosa (Anya Taylor-Joy) ha passato per diventare la feroce rivoluzionaria che vediamo in Mad Max: Fury Road. La storia abbraccia 15 anni e, secondo Kojima, il film è un capolavoro:

“Ho assistito a ‘Furiosa: una saga di Mad Max’! Questo film, che supera facilmente ‘MAD’ e persino ‘FURY’, è al suo ‘MAX’ (capolavoro)! Da quando ho visto il primo film, quando avevo 16 anni, George Miller mi ha salvato, incoraggiato e cambiato il mio modo di vivere innumerevoli volte. È il mio Dio e la SAGA che racconta è la mia Bibbia“.

Anche Edgar Wright ha avuto parole di elogio per Furiosa

La reazione di Kojima rispecchia quella di un altro regista, Edgar Wright. Il regista di Baby Driver e Shaun of the Dead ha scritto un lungo post in cui affermava di non sapere “come fa il dottor George Miller”. Ha definito il film “intricato, dettagliato e coinvolgente” e lo ha paragonato a classici del cinema come Ben-Hur.

Quando Mad Max: Fury Road è stato presentato, è diventato subito un must ed è tuttora considerato uno dei migliori film d’azione mai realizzati. Se dobbiamo credere ai resoconti di Kojima e Wright, Miller è riuscito nella rara impresa di realizzare un capitolo altrettanto valido del precedente, e forse anche migliore. Naturalmente non è stato facile: Furiosa è stato in sviluppo per quasi un decennio.

Oltre a Taylor-Joy, Furiosa: A Mad Max Saga vede la partecipazione di Chris Hemsworth (Thor: Love and Thunder), Charlee Fraser (Anyone But You), Lachy Hulme (Preacher), Tom Burke (The Lazarus Project), Nathan Jones (Mortal Kombat), Angus Sampson (The Lincoln Lawyer) e Matuse (The Fall Guy).