Fantastici Quattro: tutti i personaggi confermati e ipotizzati che appariranno nel film MCU

Fantastici Quattro arriverà nei cinema la prossima estate e, con l’inizio delle riprese previsto per luglio, nelle ultime settimane i Marvel Studios e il regista Matt Shakman hanno apportato alcune importanti aggiunte al riavvio.

Tra conferme e voci che si inseguono on line, ecco quali sono tutti i personaggi dei fumetti che compariranno (e che potrebbero comparire) nel film Marvel Studios.

L’Uomo Talpa

Si dice che I Fantastici Quattro si apra con la Prima Famiglia Marvel che combatte contro l’Uomo Talpa, lo stesso cattivo che avevano affrontato nelle pagine di Fantastici Quattro n. 1 del 1961. L’idea è romantica, ma non confermata. Chi potrebbe interpretare il personaggio? Paul Walter Hauser e John Malkovich si sono uniti al cast, ma il loro ruolo è ancora misterioso.

H.E.R.B.I.E. (Confermato)

Il nostro primo sguardo ai Fantastici Quattro ha confermato che Reed Richards crea H.E.R.B.I.E. in questa realtà, anche se non sembra così avanzato come la sua controparte dei fumetti. Ciò potrebbe essere dovuto all’ambientazione degli anni ’60, anche se è possibile che il robot sperimentale umanoide che abbiamo visto sia una prima versione del babysitter di Franklin Richards. E’ molto probabile che Hauser possa dagli la voce, ma non è confermato.

Franklin Richards

Il personaggio di Franklin Richards potrebbe essere un’aggiunta interessante al film dei Fantastici Quattro. Questo mutante incredibilmente potente con la capacità di rimodellare e creare realtà potrebbe cambiare l’MCU come lo conosciamo, in particolare nelle ultime fasi della Saga del Multiverso. Ma non si hanno vere e proprie testimonianze a sostegno di questa teoria.

Dottor Destino

Non siamo sicuri di come i Marvel Studios intendano affrontare la storia delle origini del Dottor Destino, ma ambientare i Fantastici Quattro in un’altra realtà dovrebbe in qualche modo spiegare perché la Latveria, paese d’origine di Dottor Destino, non è mai stata citata prima d’ora. Se più linee temporali verranno unite dopo Avengers: Secret Wars per creare una nuova “linea temporale sacra”, Destino può sicuramente scavalcare universo in quel momento.

Galactus (Confermato)

I Fantastici Quattro, I Fantastici Quattro: L’Ascesa di Silver Surfer e persino il riavvio del 2015 hanno messo tutti il Dottor Destino al centro della storia. I Marvel Studios avevano bisogno di dare una scossa alle cose per la loro versione e lo stanno facendo rivolgendosi direttamente a Galactus. Ralph Ineson interpreterà il cattivo divoratore di mondi e si dice che arrivi sulla Terra alla ricerca di Franklin Richards. Si suppone che il figlio di Reed e Sue sia nato nello spazio e potrebbe essere che Galactus desideri divorare lui, non il pianeta su cui risiede. Con i Fantastici Quattro che sembrano trarre ispirazione da “Earth X”, è possibile che Galactus sia una versione futura di Franklin. Tuttavia, abbiamo anche sentito che il cattivo potrebbe rappresentare una minaccia multiversale nel MCU.

Shalla-Bal/Silver Surfer (Confermato)

Con grande orrore di alcuni fan, Silver Surfer dei Fantastici Quattro sarà Shalla-Bal. Sì, avremo una Surfer donna, anche se ci sono precedenti nei fumetti. Sembra che l’idea potrebbe essere quella di farla diventare l’Araldo di Galactus. Questa è una realtà alternativa, quindi cambiamenti come questi hanno senso. Julia Garner interpreterà Shalla-Bal ed è stata precedentemente elogiata per il suo lavoro in Ozark, The Americans, Dirty John e The Royal Hotel.

Norrin Radd

Anche se non abbiamo dettagli sul suo ruolo, ci si aspetta che Norrin Radd entri in qualche modo nei Fantastici Quattro. Potrebbe essere un cameo o anche una sottotrama che alla fine lo vede prendere il posto di Shalla-Bal al fianco di Galactus. Sarebbe strano per i Marvel Studios non fare riferimento a lui. Tuttavia, potrebbe essere che l’idea sia quella di introdurre il “classico” Silver Surfer post-Avengers: Secret Wars per differenziare ulteriormente questo riavvio dagli sforzi passati.

I Fantastici Quattro (confermati…ovviamente)

Se avete bisogno di un promemoria, i Marvel Studios hanno scelto Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Invisible Woman), Joseph Quinn (Johnny Storm/Human Torch) ed Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing) come la Prima Famiglia della Marvel. È una formazione fenomenale che rende chiaro che i Marvel Studios stanno prendendo sul serio questo progetto. Mentre il riavvio avviene su una Terra parallela, ci aspettiamo che questo quartetto alla fine viaggi sulla Terra-616.