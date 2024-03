Snake Eyes: G. I. Joe – Le origini (qui la recensione) del 2021 doveva rilanciare il franchise dei G.I. Joe, ma il film è stato una delusione in termini economici e si è dunque pensato che potesse essere la pietra tombale per quei personaggi e le loro vicende al cinema. Tuttavia, il finale del film Transformers: Il Risveglio ha preparato il terreno per far sì che gli Autobot e i Decepticon condividessero finalmente lo schermo con gli eroi e i cattivi di G.I. Joe. Questo crossover ha già avuto luogo nei fumetti e, a questo punto, potrebbe essere l’unico modo per salvare la serie cinematografica di G.I. Joe.

Parlando con ComicBook.com, proprio la star di Snake Eyes, Henry Golding, ha condiviso un aggiornamento sulla situazione del franchise dopo quella scena post-credits. “Voglio dire, Lorenzo di Bonaventura è un uomo impegnato e un produttore fenomenale, e con lui il franchise è in mani sicure“, dice Golding. “Qualunque cosa accada, penso che sarà una combinazione di ciò che è venuto e di ciò che verrà. Penso che la Paramount abbia dei piani grandiosi, grandiosi“.

G. I. Joe e Transformers insieme sul grande schermo

Parlando l’anno scorso, Di Bonaventura ha condiviso alcune intuizioni sull’approccio della Paramount al previsto incontro tra questi personaggi. “Non considero le cose come un universo, ma come una storia e i G. I. Joe faranno parte della storia. Penso anche che il termine ‘crossover’ significhi cose diverse per persone diverse“, ha spiegato il produttore veterano. “Per me i Joe, chiunque essi siano, entrano nel mondo dei Transformers, non uniscono i due mondi“.

“Il piano è di fare alla fine [un crossover]. Ma, per il prossimo film, saranno i Joe a entrare in scena per qualsiasi cosa il finale di Il risveglio ci abbia fatto credere sia possibile”. “Oh, interagiranno. Non abbiamo ancora sviluppato una sceneggiatura“, ha aggiunto Di Bonaventura. “Quello che posso dire è che, proprio come facciamo con ogni altro film, sarà una squadra di Transformers e umani a combattere la battaglia. I Joe ne faranno parte“.