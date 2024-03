Il sequel di The Accountant del 2016 è ufficialmente in arrivo. Lunedì, Amazon Studios e la casa di produzione Artists Equity di Ben Affleck hanno condiviso il primo scatto dietro le quinte di The Accountant 2, la cui produzione principale è dunque ufficialmente iniziata. Il film sarà diretto da Gavin O’Connor, con Affleck, J. K. Simmons, Jon Bernthal e Cynthia Addai-Robinson che riprenderanno i loro ruoli dal primo film. “L’avventura inizia ora… primo giorno di produzione principale di #TheAccountant2. Ci siamo!“, si legge nel post Instagram.

Cosa sappiamo sulla trama di The Accountant 2

La sinossi di The Accountant 2 ad oggi nota del film recita: “Quando l’ex capo di Medina viene ucciso da assassini sconosciuti e lei è costretta a contattare Christian per risolvere l’omicidio. Con l’aiuto dell’estraneo ma letale fratello Brax, Chris applica la sua mente brillante e i suoi metodi poco legali per ricomporre il puzzle irrisolto. Mentre si avvicinano alla verità, il trio attira l’attenzione di alcuni dei più spietati assassini in circolazione, tutti intenzionati a porre fine alla loro ricerca“.

Insieme a questo sequel, però, sembrerebbero esserci piani già anche per un terzo film. “Ho sempre voluto farne tre, perché il secondo sarà più incentrato su… integreremo suo fratello nella storia“, aveva detto O’Connor in un’intervista. “Quindi ci sarà più tempo sullo schermo per Jon Bernthal nel secondo film. E poi il terzo film sarà, come lo chiamo io, ‘Rain Man con gli steroidi’. Ci sarà questa strana coppia di fratelli e sarà un vero e proprio buddy movie“.

Il primo The Accountant (qui la recensione) vede Affleck nei panni del commercialista Christian Wolff, altamente qualificato e affetto da autismo, che conduce una doppia vita come contabile forense per organizzazioni criminali. Quando Wolff scopre delle discrepanze in una società di robotica, si trova a dover navigare in una pericolosa rete di inganni rimanendo un passo avanti sia alla legge che ai suoi clienti criminali.

Accanto ad Affleck, Bernthal interpreta Brax, l’operatore della società di sicurezza di Christian, mentre Simmons veste i panni di Ray King, il direttore del Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro. Addai-Robinson ha assunto il ruolo di Marybeth Medina, un’agente emergente del Tesoro incaricata di scoprire la vera identità del Ragioniere. Il sequel sarà finalmente in produzione quest’anno, con una probabile data di uscita nel 2025.