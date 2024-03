Il futuro del franchise di Star Wars è quantomai ricco di progetti, con ben quattro film ad oggi confermati per il grande schermo e diverse serie prossimamente in arrivo, la prima delle quali sarà The Acolyte a giugno. Con questi nuovi progetti, in ogni caso, l’obiettivo sembra essere quello di offrire ai fan della saga tanto personaggi e vicende nuovi quanto anche volti e ambientazioni familiari. Hayden Christensen, ad esempio, è tornato a vestire i panni di Anakin Skywalker/Darth Vader in diversi progetti recenti, tra cui Obi-Wan Kenobi e Ahsoka.

Durante un’apparizione all’Awesome Con di questo fine settimana, gli è ora stato chiesto della sua eredità e di come Star Wars ne farà sempre parte. “Non la penso così“, ha esordito l’attore, “ma poter far parte di Star Wars e interpretare questo personaggio [Anakin Skywalker] è stata davvero la più grande benedizione della mia vita professionale“. “Suppongo che… si dovrà vedere“, ha detto a proposito del suo futuro nei panni del personaggio. “Come persona creativa, speri di creare cose che funzionino e che sopravvivano a te stesso. E mi sembra che con Star Wars sia un po’ così“.

Idealmente, Christensen potrebbe riprendere questo ruolo nella seconda stagione di Ahsoka e, a seconda di quello che succederà, nell’eventuale film di Dave Filoni. Meno possibilista su un proprio ritorno sembra invece essere Liam Neeson – che ha interpretato il Maestro Jedi Qui-Gon Jinn ne La minaccia fantasma. Da quel film del 1999, l’attore ha poi prestato la sua voce al personaggio in vari progetti animati e ha fatto un’apparizione come fantasma anche nel finale di Obi-Wan Kenobi. “Mi è piaciuto molto stare con Ewan e George Lucas in La minaccia fantasma“, ha dichiarato Neeson in un’intervista a Screen Rant.

“L’abbiamo girato 26 anni fa! Se lo rifarei? Non credo. Sono troppo dannatamente vecchio, sapete? Non riesco a vedere la situazione, non ci riesco proprio, capite?“. Sembra dunque alquanto improbabile rivedere in scena l’attore nei panni dell’iconico Jedi che per primo intuì il potenziale di Anakin Skywalker. D’altronde, a seguito della sua morte in La minaccia fantasma, Qui-Gon potrebbe ormai comparire unicamente come fantasma e non c’è dunque molto che possa fare in tali vesti.

Tutto quello che sappiamo su Star Wars: The Acolyte

Star Wars: The Acolyte è l’annunciata serie tv parte del franchise di Star Wars creata da Leslye Headland. La serie tv è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica prima degli eventi dei principali film di Star Wars.

Star Wars: The Acolyte è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica in un mondo di “segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro”, circa 100 anni prima di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Un’ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero mai previsto.

Nel cast della serie tv protagonisti sono Amandla Stenberg come ex padawan, Lee Jung-jae come Maestro Jedi, Manny Giacinto, Dafne Keen come una giovane Jedi, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson nei panni di Vernestra Rwoh, un cavaliere Jedi prodigio. Charlie Barnett come un giovane Jedi, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss come una Jedi, Margherita Levieva, Joonas Suotamo nei panni di Kelnacca, un maestro Jedi Wookiee.