George Lucas sui film di Star Wars della Disney: “Molte delle idee dell’originale sono andate perse”

Il regista George Lucas è stato premiato al 77° Festival di Cannes con una Palma d’Oro onoraria per il suo contributo al cinema. L’ideatore di Star Wars ha inoltre avuto modo di raccontarsi durante un’ampia discussione sulla sua vita nel mondo del cinema. “Non eravamo davvero interessati a fare soldi, eravamo interessati a fare film”, ha detto Lucas, parlando della sua prima carriera. Ha raccontato di essere stato mentore di Francis Ford Coppola – la cui ultima epopea, Megalopolis (qui la recensione), è stata presentata in anteprima a Cannes quest’anno.

Ha raccontato come ha lottato per ottenere la realizzazione di American Graffiti, per soli 750.000 dollari, e poi come ha dovuto lottare contro lo studio, la Universal Artists, per portare il film nelle sale. I dirigenti dello studio volevano abbandonare il progetto, interpretato da una folla di sconosciuti dell’epoca, tra cui Ron Howard, Cindy Williams, Richard Dreyfus e Harrison Ford, prima che una serie di proiezioni di prova davanti a folle urlanti – “Era come un concerto rock”, ricorda Lucas – li convincesse a fare un tentativo nelle sale. Il film, uscito in poche sale, guadagnò 115 milioni di dollari negli Stati Uniti.

Il film attirò anche l’attenzione di Allan Ladd Jr, allora capo della produzione della Fox, che avvicinò Lucas dopo una proiezione e gli disse, ha ricordato il regista: “Hai altri film? E io risposi: “Beh, ho questa specie di fantasy fantascientifico, un film folle in stile anni ’30, con cani che guidano astronavi”. E lui disse: ‘Lo farò. Farò tutto quello che vuoi’… e mi ha assunto e il resto è storia”. Lucas ha poi anche difeso la sua decisione di tornare indietro e “ripulire” la sua trilogia originale, utilizzando la nuova tecnologia digitale per far apparire il film come aveva sempre voluto.

Proprio parlando di Star Wars, Lucas ha affermato che con i nuovi film realizzati dopo la vendita della Lucasfilm alla Disney nel 2012 (per 4,05 miliardi di dollari), i nuovi capi aziendali hanno sbagliato molte cose. “Io ero quello che sapeva davvero cosa fosse Star Wars… che conosceva davvero questo mondo, perché c’è molto in esso. La Forza, per esempio, nessuno la capiva“, ha detto. “Quando hanno iniziato a farne altri, dopo che ho venduto la società, molte delle idee che c’erano nell’originale sono andate perse. Ma è così che vanno le cose. Se rinunci, rinunci”.