Festival di Cannes 2024: George Lucas arriva al festival per la Palma d’Oro

Figura di spicco del cinema hollywoodiano, il regista, sceneggiatore e produttore George Lucas riceverà la Palma d’Oro onoraria sabato 25 maggio in occasione della cerimonia di chiusura del 77° Festival del Cinema di Cannes, trasmessa in diretta su France 2.

Al solo pronunciare il suo nome, un’intera sezione del mondo della Settima Arte si illumina e risuonano alcune indimenticabili note di musica (di John Williams!). Indistinguibile dalle saghe di Star Wars e Indiana Jones, George Lucas ha dato per sempre al blockbuster le sue lettere di nobiltà e al pubblico di tutto il mondo un piacere senza pari.

1 di 6

Il Festival di Cannes ha sempre occupato un posto speciale nel mio cuore”, afferma George Lucas. Sono stato sorpreso e felice quando il mio primo film, THX-1138, è stato selezionato per essere proiettato sulla Croisette nel 1971. Da allora, sono tornato al Festival molte volte come sceneggiatore, regista e produttore. Sono davvero onorato di questo riconoscimento speciale, che significa molto per me.

La prima carriera di George Lucas nell’industria è stata segnata dalla collaborazione con Francis Ford Coppola, che lo ha aiutato a produrre THX 1138 (1971), un adattamento di uno dei suoi cortometraggi sperimentali realizzati alla University of Southern California. Fin dal suo primo lungometraggio, George Lucas ha utilizzato i temi che gli erano cari: la fantascienza per denunciare la società della registrazione e della sorveglianza, l’amore per lottare contro il destino e l’uniformità, e la reversibilità dei valori morali per discutere il posto del bene e del male.

Con American Graffiti, un’ode alla gioventù americana, George Lucas rivelò Harrison Ford e ottenne il primo grande successo che gli avrebbe poi permesso di intraprendere il suo progetto più ambizioso.