Glass Heart, la spiegazione del finale: Naoki e Akane finiranno insieme?

Glass Heart (titolo originale: Gurasu Haato) è una serie drammatica musicale in lingua giapponese prodotta da Netflix che racconta la storia di una giovane studentessa universitaria, Akane Saijo (Yu Miyazaki), che cerca di farsi un nome nel mondo della musica. Basata sull’omonimo romanzo di Wakagi Mio, questa produzione di formazione accompagna gli spettatori in un viaggio avvincente che si conclude con una nota molto emozionante, fondendo interpretazioni sincere con la dura realtà dell’inseguimento dei propri sogni in un settore spietato.

Dopo aver affrontato molti rifiuti, Akane incontra finalmente Naoki Fujitani (Takeru Satoh), che crede nel suo talento e vuole che entri a far parte della sua band, i TENBLANK. Entrare a far parte della band offre alla batterista una piattaforma per esprimersi e la aiuta a combattere le sue insicurezze. Mentre la band inizia il suo viaggio, Akane capisce cosa la spinge e per cosa è disposta a lottare. SPOILER IN ARRIVO!

Cosa succede nella serie tv Glass Heart?

Lo spettacolo inizia con Akane Saijo che si prepara per esibirsi sul palco. Tuttavia, il suo mondo crolla quando la band la caccia prima dell’esibizione. A causa della forte pioggia, lo spettacolo viene annullato e il pubblico lascia il locale. Desiderosa di dimostrare il suo valore come batterista, inizia a suonare nel parcheggio del locale, spingendo le persone a fermarsi e ad ascoltare la sua musica. Pochi istanti dopo, sente il suono di un pianoforte che si sincronizza perfettamente con il suono della sua batteria. La sua esibizione le vale un applauso, ma poco è cambiato e lei è ancora in attesa di una svolta. Dopo aver affrontato molti rifiuti, Akane decide di smettere di suonare la batteria e di aiutare sua madre nel loro ristorante. Tuttavia, è proprio allora che tutto cambia e incontra qualcuno che sta per cambiare la sua vita.

Dopo che un cliente chiede espressamente di Akane, sua madre le chiede di consegnare l’ordine. Quando la batterista arriva sul posto, vede un biglietto per lei ed entra in casa. Mentre cerca di capire come il proprietario della casa conosca lei, si imbatte in Naoki Fujitani, un musicista brillante ma solitario, che sta lavorando a nuova musica. Sebbene Naoki non ricordi Akane, gli altri membri della band, Sho Takaoka (Keita Machida) e Kazushi Sakamoto (Jun Shison), gli fanno capire che era lui a cercare Akane. Quando Naoki le chiede di entrare a far parte della band TENBLANK, lei accetta immediatamente. Ben presto, i membri della band scoprono il suo stile di lavoro e come questo crei tensione all’interno del gruppo. Mentre la band affronta ogni sfida, si trova faccia a faccia con la band rivale, gli Over Chrome, e il loro cantante, Toya, che crede che il tempo di Naoki sia finito.

Alla fine della stagione, tutti i membri della band capiscono di appartenere a questo mondo, specialmente Akane. Lei inizia come dilettante e scopre le sue capacità mentre crea melodie che riflettono il suo mondo interiore. Nel frattempo, per Naoki, questa band è tutto e vuole vedere il gruppo ottenere il riconoscimento che merita. Tuttavia, raggiungere la vetta non è facile e uno dei nomi più influenti del settore, Ichidai Isagi, sta cercando in tutti i modi di ostacolarli. Di conseguenza, il loro viaggio svela un segreto profondo su Naoki che nessuno conosce, che cambia la traiettoria della band e li costringe a rivalutare il loro futuro. Il cantante ha un tumore al cervello e, se continua a esibirsi, potrebbe morire. Mentre la tensione sale, la band deve decidere se lasciare tutto o restare unita, con la loro musica che parla più forte che mai.

Glass Heart Ending: Naoki e Akane finiranno insieme?

Oltre alla musica, che è il tema principale, “Glass Heart” esplora anche le relazioni umane e come la musica possa essere uno strumento importante per riunire anime spezzate. Quando Akane incontra Naoki per la prima volta, conosce già la sua musica e il suo genio. Anche se sarà difficile per lei dare il meglio di sé ogni volta, la batterista vuole dimostrargli che ha il talento e la voglia di raggiungere la grandezza. Trascorrendo del tempo insieme, Akane impara a conoscere meglio Naoki e il suo modo di creare musica che entra in sintonia con gli ascoltatori. Si rende conto che Naoki si perde nel suo mondo ogni volta che pensa a creare una melodia o a scrivere un testo, il che la attrae sempre di più. Tuttavia, non è l’unica ad apprezzare il talentuoso musicista. Anche un’altra giovane cantante, Yukino, mostra una crescente vicinanza al cantante della band.

Quando la band decide di creare nuova musica, si allontana dalla città rumorosa e trascorre un po’ di tempo insieme in un luogo più tranquillo. Alla fine, vanno in una baita vicino al bosco per creare qualcosa di speciale. Naoki dice che inizieranno presto a lavorare alla musica e che lui scriverà il testo della loro nuova canzone. Nel frattempo, il cantante parla con Akane e le dice di andare nella sua stanza per una battaglia con i cuscini durante la notte, cosa che la sconvolge ma la rende anche eccitata. Ma le cose non vanno come previsto quando Yukino, che lavora con Ichidai Isagi, arriva nello stesso posto. Quando il manager della band chiede perché sia lì, Naoki risponde che ha bisogno della sua voce per l’album. Durante il loro soggiorno al cottage, Yukino fa capire ad Akane che vuole Naoki e che non vuole che lei si intrometta tra loro.

Più tardi quella notte, Akane trova Naoki e gli confessa i suoi sentimenti. Purtroppo, Naoki le dice che ama solo la musica, che è l’unica cosa che lo tiene in vita. Questo le spezza il cuore, ma lei si concentra maggiormente sulla sua musica. Tuttavia, non rinuncia a quel sentimento e continua a vivere con l’amore che prova per il Sensei. Per assicurarsi di rimanere vicina a Naoki, Akane va persino al santuario Kawagoe Hikawa e scrive un desiderio su una tavoletta Ema, augurandosi che le loro strade si intrecciano, sia nella musica che nella vita. Alla fine, Yukino se ne va dalla vita di Naoki dopo aver scoperto che tutte le sue canzoni sono state scritte da Naoki e non da Ichidai, il che la fa sentire tradita. Con lei fuori dai piedi, il legame tra Naoki e Akane diventa più forte.

Tuttavia, quando i membri della band si rendono conto che Naoki ha un tumore al cervello e che potrebbe morire se continua a spingersi oltre i propri limiti, Sho Takaoka decide di lasciare la band e smettere di fare musica. Akane sa che Naoki morirà se non potrà più creare musica. Di conseguenza, lo porta via e lo ispira a scrivere musica. Purtroppo, lui collassa e Akane si sente responsabile. Così, lascia la band e inizia a lavorare nel ristorante di sua madre. Presto, Naoki la chiama e vuole incontrarla, e le confessa i suoi sentimenti. Il cantante le dichiara il suo amore prima di baciarla, segnando l’inizio della loro relazione. Questo emozionante ricongiungimento non solo pone fine al senso di colpa di Akane, ma riaccende anche la scintilla che lei potrebbe aver perso. La loro relazione aggiunge un nuovo livello di vulnerabilità alla narrazione, ricordando a tutti che il legame è sempre una potente forza di guarigione.

Naoki è tornato con Ichidai Isagi?

Una delle trame più importanti di “Glass Heart” è la relazione tra Naoki Fujitani e Ichidai Isagi. All’inizio, gli spettatori ne vedono solo un accenno, che rivela che i due lavoravano insieme. Tuttavia, il musicista lo ha lasciato, cosa che ha fatto infuriare Isagi. Quando Isagi viene a sapere che Naoki ha formato una band e è tornato sulla scena musicale, si infuria all’idea che il suo rivale lavori in modo indipendente e non con lui. Mentre assiste alla prima esibizione dal vivo della band, l’influente produttore chiarisce che Akane, la batterista, è l’anello debole della band. Inoltre, promette di distruggere la band in modo che Naoki torni da lui. Nel corso del film, Isagi fa molte cose maliziose per riportare il geniale musicista da lui.

La cliente di Isagi, Yukino, si avvicina a Naoki per aiutarlo a sciogliere il gruppo. Tuttavia, quando Yukino scopre la verità su Isagi e sul fatto che non ha mai scritto nessuna delle sue canzoni, affronta Naoki e gli chiede di continuare a scrivere per lui. Quando lui rifiuta di parlare con lei, Yukino dice ad Akane che distruggerà tutto. Tuttavia, Isagi esagera quando i TENBLANK iniziano a ottenere il riconoscimento. Il gruppo inizia un tour nazionale che fa il tutto esaurito negli stadi. Quando Isagi viene a sapere della loro popolarità, chiama gli organizzatori e dice loro di cancellare il loro concerto alla Saitama Super Arena. Incredibilmente, anche tutti i concerti in programma vengono cancellati perché nessun organizzatore vuole occuparsi dei loro concerti. Questo spinge il cantante della band a confrontarsi con il suo ex mentore riguardo ai suoi sporchi trucchi.

Isagi gli dice che dovrebbe tornare da lui e che insieme potrebbero creare musica che lo renderebbe più popolare. Il produttore e il cantante hanno iniziato a lavorare insieme quando Naoki era giovane. Il suo talento era speciale fin dall’inizio e ha il potere di creare una melodia di successo in pochi minuti. In uno dei flashback, Naoki lavora con Isagi e lo apprezza per aver suonato una melodia al pianoforte. Prende quella melodia, la mette sul suo strumento e in pochi minuti crea qualcosa di potente ed energico. Questo è uno dei motivi per cui Naoki è famoso e considerato un genio. Isagi non ha mai voluto lasciarlo e lo rivoleva con sé perché sapeva che il cantante dei TENBLANK poteva renderlo una star mondiale nel campo della produzione musicale.

Di conseguenza, quando Naoki lo rifiuta e chiede a Isagi di creare la sua musica, quest’ultimo semina il dubbio nella mente di Sho Takaoka raccontandogli del tumore del musicista. In questo modo, Isagi pensa di essere riuscito a separare la band e, in un certo senso, ci riesce. Nonostante ciò, Naoki non si ferma e riunisce tutti per dare una risposta adeguata ai loro detrattori. Non solo rifiuta di lavorare con Isagi, ma la band lo salva anche dall’imbarazzo di perdere la sua carriera dopo che Yukino rivela al pubblico la sua vera identità. Quando tutte le band rifiutano di esibirsi per lui, i TENBLANK arrivano e offrono una performance straordinaria. Questo potente atto di unità riafferma il loro legame come qualcosa di più di un semplice gruppo di musicisti: sono una famiglia. Opponendosi a Isagi e scegliendo la lealtà invece dell’ambizione, Naoki e i TENBLANK rivendicano la loro voce.

Chi chiude Akane nella sala trucco e perché?

Akane Saijo entra a far parte della band per caso. Non ha mai parlato di unirsi ai TENBLANK e sembra che il destino l’abbia portata da Naoki Fujitani. Lui la recluta come batterista della band senza dirlo alla manager Miyako Kai (Erika Karata). La manager non è contenta dell’ingresso di Akane perché non ha un seguito né una carriera musicale promettente. Per Kai sarà difficile dire alla sua compagnia che Akane fa parte della band. Tuttavia, Naoki difende Akane e vuole che lei faccia parte del gruppo. Mentre lavorano alla loro musica, Naoki sa che vuole che la band attiri l’attenzione. Di conseguenza, prenota la band per un’esibizione televisiva dal vivo che li porterà a un pubblico più ampio.

Kai sa che la band sta andando troppo veloce e che dovrebbe darle la possibilità di rallentare. Nel frattempo, continua a credere che Akane non sia adatta alla band perché li sta trascinando giù con la sua batteria da dilettante. Qualche giorno dopo, la band si prepara per l’esibizione. Tuttavia, Kazushi scopre che tutte le registrazioni sono sparite dal loro sistema e che dovranno lavorare di nuovo sugli arrangiamenti. Nel frattempo, Kai dice ad Akane di andare a truccarsi e di tornare al traghetto in tempo. Quando la batterista raggiunge il trucco, non c’è nessuno che la vede. È allora che vede una batteria e inizia a suonarla, ma qualcuno chiude la porta dall’esterno e le impedisce di raggiungere il traghetto. Alla fine riesce a uscire e finalmente si esibisce con il gruppo.

La verità viene a galla quando Kai parla con Naoki di Anake e di come ha continuato a suonare la batteria, dimenticandosi dell’esibizione. Naoki non sa nulla della batteria, ma Kai capisce che il suo segreto è stato svelato. Naoki dice a Kai di andarsene, ma Sho la segue. Durante una conversazione, Kai fa notare che Akane sembrava così spensierata mentre suonava la batteria e che è una forza da non sottovalutare, il che l’ha spinta a fare una cosa del genere. La sua confessione rivela il lato oscuro della natura umana. Ha chiuso Anaka a chiave per una silenziosa gelosia, perché vederla suonare con tanta passione la faceva sentire insicura e messa in ombra. In quel momento, non si trattava solo di musica, ma della sensazione di perdere il suo posto nella band e, forse, anche agli occhi di Naoki.

Perché Toya odia Naoki?

Mentre formava la band TENBLANK e la portava a un pubblico più ampio, Naoki voleva che aprissero il concerto di una grande band. Per lo stesso motivo, va da un ex amico e rivale per chiedergli aiuto. Quell’amico è Toya, il cantante degli Over Chrome. Fin dalla loro prima conversazione, è chiaro che c’è molto tra loro e che si conoscono molto bene. Ma Toya non lo sopporta e vuole dimostrare di essere migliore di Naoki. Tuttavia, quando il cantante dei TENBLANK gli chiede un favore, Toya non esita e offre loro un’opportunità. Il gruppo appena formato si esibisce prima degli Over Chrome in uno dei loro concerti, creando una solida base per sé stesso. Di conseguenza, inizia a parlare con Akane della band e di come Naoki volesse smettere di fare musica.

Ciononostante, i TENBLANK stanno lavorando al loro primo singolo e sono entusiasti. Improvvisamente, Toya invia ad Akane un messaggio con una registrazione audio che la mette a disagio. La registrazione è una canzone che gli Over Chrome stanno per pubblicare lo stesso giorno ed è molto simile a quella creata dai TENBLANK. Quando Naoki viene a sapere della registrazione, cancella la canzone e dice alla band che lavoreranno a una nuova composizione. Akane affronta Toya riguardo alla canzone e gli chiede di cancellarla, ma lui non è disposto a farlo. Porta Akane in quello che sembra essere uno studio di registrazione e le chiede di suonare la batteria sulle sue melodie. Improvvisamente, Naiko irrompe e vuole riavere Akane. Quando Akane chiede come fanno a sapere così tante cose l’uno dell’altro, Toya rivela che Naoki è il suo fratellastro maggiore. Nel frattempo, Naoki rivela che la melodia che ha creato per la canzone gli è stata insegnata dalla madre di Toya.

Il motivo per cui lo odia così tanto è che Toya non è mai stato bravo come Naoki fin dall’inizio. È diventato così geloso del suo talento che si è ferito le dita di proposito. La distanza tra loro ha continuato a crescere mentre Toya lottava per affrontare il fatto di essere sempre il secondo migliore. La ferita che si è inflitto non è solo un atto di disperazione, ma un grido di aiuto in un mondo che lo ha ignorato. Anche se è diventato famoso grazie alla sua musica, quell’amarezza si è trasformata in odio. Alla fine, si rende conto del suo errore e non lascia che l’odio lo consumi, ricucendo il rapporto con il fratellastro. Sceglie il perdono invece dell’orgoglio e finalmente si libera dal peso del risentimento che ha portato con sé per così tanto tempo.