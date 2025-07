Rambo: Last Blood, la spiegazione del finale del film

Quando scorrono i titoli di coda di Rambo: Last Blood (qui la recensione), molte persone sono morte e si conclude un capitolo significativo del viaggio di John Rambo. Il film è incredibilmente violento e mette a nudo la potenziale barbarie insita nell’umanità. Come affermato in un precedente capitolo della serie, “Quando sei spinto al limite, uccidere è facile come respirare”. Questo quinto capitolo è in realtà arrivato un po’ a sorpresa, in quanto il precedente John Rambo si era proposto come un finale piuttosto definitivo per la lunga serie di film sul personaggio. Si concludeva infatti con il ritorno di Rambo a casa in Arizona dopo decenni di lontananza dal suo paese.

Tuttavia, anche dopo il ritorno a casa, la battaglia continua. Oltre a tutti i giusti spargimenti di sangue e alle dichiarazioni di intenti omicidi alimentate dal testosterone, Rambo: Last Blood è ricco di importanti sviluppi per il personaggio di John Rambo, nonché dei temi politici che hanno definito la serie fin dal suo inizio. Nonostante l’ambientazione tra Messico e Arizona, il film non fa dichiarazioni polarizzanti sulla reale situazione politica al confine tra Stati Uniti e Messico, ma questo non significa che non abbia nulla da dire.

Rambo muore alla fine di Last Blood?

Molti film neo-occidentali vedono i loro eroi partire per la battaglia finale senza aspettarsi di uscirne vivi. Rambo: Last Blood è diverso perché, pur essendo pronto a morire, Rambo è abbastanza sicuro delle sue capacità da dire alla sua famiglia adottiva che tornerà alla sua vecchia vita di vagabondo dopo aver lasciato la fattoria di famiglia. Durante la battaglia finale, sventra brutalmente la banda che attacca la sua fattoria. È ferito solo a causa del suo orgoglio; si nega l’uccisione rapida ed efficace del capo della banda, Hugo, scegliendo invece di “fargli sentire la sua rabbia”.

Se da un lato questo porta a una delle uccisioni più scioccanti e violente mai realizzate su pellicola, con il cuore di Hugo che viene strappato dal petto, dall’altro porta Rambo a essere gravemente ferito dal suo ultimo avversario. Egli lotta però per mantenere la sua compostezza, mentre si dirige verso il portico della sua modesta casa prima di crollare nell’abbraccio di una rustica sedia a dondolo. A questo punto sembra che stia morendo, ma il suo monologo interiore parla di come debba vivere perché è l’unico modo per mantenere vivo il ricordo di tutti coloro che ha perso.

Dai suoi compagni del Vietnam alla figlia adottiva, Rambo li tiene tutti nel suo cuore e deve continuare a vivere per il loro bene. Non basta uccidere per vendicarsi. Lui vive per loro. I titoli di coda di Rambo: Last Blood presentano un montaggio drammatico dell’iconico personaggio di Sylvester Stallone in tutti e cinque i film della serie, e le immagini finali mostrano Rambo che sale su un cavallo e se ne va. Difficile stabilire se questo montaggio sia ciò che egli ricorda prima di morire o semplicemente un omaggio al personaggio in previsione del fatto che potrebbero non esserci ulteriori film.

Come Rambo: Last Blood continua (e finisce) il viaggio di Rambo

La storia di John Rambo inizia sette anni dopo il suo ritorno in America dopo aver combattuto in Vietnam, uno dei conflitti armati più famosi della storia del mondo. È probabilmente impossibile comprendere appieno i danni causati all’America dalla guerra del Vietnam e Rambo rappresenta tutta la colpa, il dolore, la sofferenza e il trauma di quel capitolo oscuro della storia americana. Alla fine di Rambo, l’eroe di guerra eponimo torna a casa. Le inquadrature finali mostrano Rambo che cammina lungo la lunga strada che lo riporta alla fattoria della sua famiglia.

In Rambo: Last Blood, egli sembra essere in una situazione positiva, ma, come lui stesso descrive, non ha sconfitto i suoi demoni: “si tiene sotto controllo, ogni giorno”. È implicito che la sua terapia auto-prescritta include la costruzione di una rete di tunnel sotto la sua fattoria. All’inizio del film, ha un breve flashback del Vietnam, e l’immagine dei suoi tunnel è indicativa dei tunnel usati dai vietnamiti per eludere l’individuazione da parte delle forze americane e lanciare attacchi furtivi.

Ironia della sorte, Rambo conclude il suo viaggio in Vietnam utilizzando le stesse tattiche di guerriglia usate contro di lui decenni prima. Mentre la banda messicana attacca la sua fattoria, Rambo sbuca fuori dai buchi, fa saltare in aria alcuni nemici e torna immediatamente sottoterra, scomparendo completamente prima che i suoi nemici abbiano la possibilità di reagire. All’interno dei tunnel, distrugge i suoi avversari con trappole fatte a mano, tra cui una fossa di chiodi, che evoca l’immagine dei bastoni punji, usati con effetti devastanti contro gli americani in Vietnam.

Come i vietnamiti durante la guerra, Rambo è in inferiorità numerica e di armi, ma sta difendendo la sua casa. Conosce la sua terra meglio del suo avversario, che non ha mai avuto alcuna possibilità. Da questo punto di vista, è un modo provocatorio per Rambo di concludere il suo viaggio usando i suoi incubi per superare i suoi ultimi nemici. In un certo senso, potrebbe essere visto come il suo modo di fare pace con il passato.

Cosa Rambo: Last Blood ci dice sull’America moderna

Una delle maggiori preoccupazioni di Rambo: Last Blood era come avrebbe gestito la sua ambientazione, il confine tra Messico e Stati Uniti. Rambo vive in Arizona, vicino al confine, e la sua famiglia adottiva è composta da immigrati messicani. La storia di questo film non fa grandi dichiarazioni sulla situazione politica tra America e Messico, ma si limita a usare le circostanze come sfondo per una storia personale di vendetta e di propensione dell’uomo alla brutalità.

La storia prende il via quando la nipote di Maria, amica intima di John, Gabrielle, attraversa il Messico per ritrovare il padre naturale che l’aveva abbandonata anni prima. La maggior parte dei personaggi in Messico sono ritratti come cattivi, ma questo perché Rambo guarda esplicitamente in tutti i luoghi più squallidi. Ci sono diversi messicani che vengono mostrati in una luce positiva, dalla nuova famiglia di Rambo al personaggio di Paz Vega, una giornalista che cerca giustizia per l’omicidio della sorella per mano della banda con cui si scontra anche Rambo.

Diverse scene riguardano l’attraversamento del confine: la prima mostra Gabrielle che attraversa un posto di blocco legale, ma una mostra Rambo che semplicemente guida attraverso una sottile recinzione, e un’altra mostra la banda messicana che utilizza un tunnel sotterraneo per viaggiare tra i paesi. Ironia della sorte, per coloro che hanno criticato il film come propaganda per la costruzione del muro, un muro avrebbe ostacolato Rambo, mentre i cattivi non ne avrebbero risentito.

Il vero significato del finale di Rambo: Last Blood

Il finale di Rambo: Last Blood mostra fino a che punto i cattivi hanno spinto il protagonista questa volta. Si è sempre trovato a combattere uomini immorali e malvagi, ma in questo film le cose sono diventate molto più personali. Quando Gabriela è stata uccisa, ha visto morire una persona vicina alla sua famiglia, la nipote di una donna che considerava una sorella. Dopo il film del 2008, sembrava che John avesse finalmente ottenuto la fine che si meritava. Era finalmente in grado di tornare a casa e trovare la pace per la prima volta da quando la guerra aveva distrutto la sua mente.

Tuttavia, non c’è pace per gli uomini come John Rambo. Il complesso militare degli Stati Uniti lo ha trasformato in una macchina per uccidere e lo ha privato della sua umanità. Non ha mai avuto la possibilità di vivere in pace fino alla sua morte. Come William Munny in Gli spietati, il passato di Rambo non sarebbe mai rimasto sepolto e i suoi peccati non gli avrebbero mai permesso di vivere come un americano normale. Questo film ha mostrato la morte di una persona cara e Rambo ha dimostrato quanto fosse spietato quando è stato messo al muro. Il finale dimostra quindi che sarà sempre un emarginato, distrutto dal suo stesso Paese.