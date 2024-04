Rambo: la storia vera di un veterano della seconda guerra mondiale

Il classico d’azione del 1982 Rambo (First Blood) occupa un posto unico nella storia del cinema, anche rispetto agli altri film del suo franchise. Mentre i sequel di Rambo hanno trasformato il protagonista di Sylvester Stallone in un patriottico ed eroico eroe d’azione che combatte per preservare lo stile di vita americano, il primo film della serie è un dramma di carattere fondamentale che parla di traumi e perdite. Il film è una rappresentazione del disturbo da stress post-traumatico che una generazione di soldati ha affrontato all’indomani della guerra del Vietnam. Pur essendo romanzato, First Blood ha affrontato gravi questioni sistematiche relative al maltrattamento dei veterani.

Sebbene Sylvester Stallone abbia avuto un ruolo fondamentale nel plasmare la regia e il tono di Rambo (First Blood) e dei suoi sequel, il primo film della serie era basato sull’omonimo romanzo dell’autore David Morell. Le differenze tra il film e il romanzo sono notevoli: il romanzo presenta una brutalità ancora maggiore, un tono molto più cupo e più tempo dedicato all’esame del passato di Rambo. Il realismo e la sensibilità della scrittura di Morrell sono comprensibili, dato che Rambo (First Blood) è stato liberamente ispirato alla storia vera del veterano della Seconda Guerra Mondiale Audie Murphy.

Chi è il veterano della Seconda Guerra Mondiale su cui si basa Rambo?

Nato nel 1925, Audie Murphy è stato un soldato americano che ha ricevuto un riconoscimento nazionale per il suo servizio nella Seconda Guerra Mondiale. Come molti giovani americani, Murphy si unì alla lotta contro i nazisti dopo il bombardamento di Pearl Harbor nel 1941; sebbene all’epoca fosse troppo giovane per arruolarsi ufficialmente, sua sorella lo aiutò a falsificare i documenti in modo che potesse servire la sua nazione. Nonostante sia stato respinto sia dal Corpo dei Marines che dalla Marina, Murphy riuscì ad arruolarsi nell’Esercito degli Stati Uniti. Prestò servizio in molte delle campagne più critiche del conflitto, tra cui l’invasione della Sicilia nel 1943, la battaglia di Anzio nel 1944 e la liberazione della Francia. Quando nel 1945 la Germania e il Giappone si arresero ufficialmente alle forze alleate, Murphy aveva ricevuto tutte le onorificenze al valore assegnate dall’esercito americano e altre onorificenze dai servizi belgi e francesi.

Sebbene il conflitto si sia rivelato uno dei più sanguinosi della storia mondiale, Murphy si è guadagnato una significativa esposizione alla violenza durante il suo servizio; al termine della guerra, gli sono state attribuite oltre 250 uccisioni. Come il personaggio di John Rambo, Murphy ha sofferto di un grave disturbo da stress post-traumatico negli anni successivi alla guerra. Spesso dormiva con una pistola al fianco, Murphy soffriva di forti depressioni, vomito e stanchezza; mentre prendeva dei sonniferi per aiutarlo ad affrontare gli incubi grafici, la sua dipendenza dai farmaci gli procurò ulteriori problemi nel decennio successivo. Gli amici di Murphy riferirono che la sua personalità poteva cambiare da un momento all’altro e che spesso ricorreva alla violenza perché non riusciva a comunicare.

La storia di Audie Murphy ha ispirato Rambo (First Blood)

Sebbene le lotte di Murphy contro il disturbo da stress post-traumatico lo abbiano portato su un sentiero oscuro, il veterano decorato è stato in grado di far luce sulle sue esperienze e di diventare un’icona culturale. Murphy scrisse nel 1949 un libro di memorie intitolato To Hell and Back (All’inferno e ritorno) che descriveva in dettaglio il suo servizio nella Seconda Guerra Mondiale e le successive problematiche. In seguito Murphy è diventato un attore affermato, noto per aver interpretato personaggi eroici. Dopo aver interpretato una versione di sé stesso nell’adattamento del 1955 di To Hell and Back, Murphy recitò in diversi western classici. Quando la sua carriera cinematografica si concluse alla fine degli anni Sessanta, Murphy era conosciuto per i suoi ruoli cinematografici quasi quanto per il suo servizio militare.

I film di Murphy ebbero un impatto significativo su molti spettatori, poiché la sua storia di trauma e perseveranza era di grande ispirazione. A Morrell sono tornate in mente le esperienze di Murphy quando ha iniziato a scrivere First Blood. All’epoca, Morrell era professore di inglese all’Università dell’Iowa e aveva molti studenti arruolati per la guerra del Vietnam. Vedendoli lottare per esprimere i loro sentimenti riguardo alla violenza subita, Murphy pensò a Murphy, che da piccolo era stato uno dei suoi attori preferiti. First Blood è stato scritto come un terribile avvertimento sui pericoli del non dare a questi coraggiosi veterani le risorse e la terapia di cui avevano disperatamente bisogno.

Il romanzo di First Blood si conclude con una nota molto cupa, con Rambo che muore dopo lo scontro con il capo Wilfred Teasle. Tuttavia, il film Rambo si conclude con un messaggio piuttosto ottimistico sulla potenziale guarigione di Rambo. Dopo aver finalmente avuto la possibilità di parlare del motivo per cui è così traumatizzato, Rambo scoppia in lacrime e accetta di arrendersi alle autorità. È un momento intimo che presenta una delle migliori recitazioni della carriera di Sylvester Stallone . Anche se non suggerisce che la strada da percorrere sarà facile per Rambo, significa che sta facendo i passi giusti.

Il franchise di ‘Rambo’ ha perso la sua strada

Rambo (First Blood) era unico tra i film d’azione degli anni ’80, in quanto evitava i cliché a favore di una rappresentazione realistica dell’America del dopoguerra. Purtroppo, i sequel di Rambo hanno trasformato la serie nel tipo di narrazione sciovinista e nazionalista che il primo film aveva intenzionalmente sovvertito. In Rambo 2 – La vendetta, il personaggio principale viene arruolato dal governo degli Stati Uniti per abbattere i terroristi nemici all’estero. Sebbene questo avrebbe potuto essere un modo ponderato per analizzare cosa comporta per Rambo il ritorno in una zona di combattimento, il film abbandona ogni profondità a favore di esplosive scene d’azione.

Anche se alla fine il franchise ha perso la sua strada, Rambo continua a dare un’idea dell’importanza della riabilitazione e della terapia. Il contesto può essere legato alla guerra del Vietnam, ma il conflitto di Rambo con l’autorità è rilevante per qualsiasi epoca di guerra. È un classico senza tempo che onora i sacrifici che generazioni di veterani, compreso Murphy, hanno vissuto una volta tornati a casa.