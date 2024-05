Glen Powell in trattative per il prossimo film da regista di J.J. Abrams

Dopo aver prodotto il documentario “The Blue Angels”, J.J. Abrams e Glen Powell sono in trattative iniziali per collaborare per un nuovo film, con Abrams che punta a Powell come protagonista nel suo prossimo lavoro da regista. Gli accordi devono ancora concludersi, ma all’indomani di “Top Gun: Maverick” e “Tutti tranne te“, la carriera di Glen Powell sta vivendo un periodo molto felice.

Non si può dire quando questo progetto si inserirà nel fitto programma di lavoro di Powell. Lo vedremo prossimamente protagonista di “Hit Man” di Netflix, che ha co-sceneggiato con il regista Richard Linklater, ma sarà anche il protagonista del riavvio di “The Running Man” di Edgar Wright per la Paramount. La notizia è stata rivelata al CinemaCon, dove l’attore ha anche promosso “Twisters” della Universal come potenziale blockbuster estivo. In lavorazione c’è anche “Chad Powers”, una serie comedy Hulu del creatore di “Loki” Michael Waldron.

Recente anche la notizia che Glen Powell reciterà al fianco di Anthony Mackie e della vincitrice dell’Oscar Laura Dern nel film di John Lee Hancock “Monsanto”, che sarà proposto al mercato del Festival di Cannes.

Il documentario “The Blue Angels”, incentrato sulla squadra di piloti d’élite della Marina, uscirà nei cinema Imax USA il 17 maggio per una sola settimana prima di essere trasmesso in streaming a livello globale tramite Prime Video a partire dal 23 maggio.