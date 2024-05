Disney+ rivela una lista aggiornata che conferma l’uscita nel 2024 di almeno DUE serie TV d’animazione Marvel

Mentre i Marvel Studios stanno rallentando la loro produzione, la Marvel Animation ha molti progetti in varie fasi di sviluppo. Ora, Disney+ ha confermato che almeno due sono in arrivo quest'anno...

I Marvel Studios hanno ridotto drasticamente la loro produzione da quando Bob Iger è tornato a ricoprire il ruolo di CEO della Disney, con la speranza di tornare alla qualità piuttosto che alla quantità. Questo ha portato a un minor numero di spettacoli televisivi su Disney+, ma, secondo quanto riferito, quest’anno usciranno almeno altri due titoli di animazione Marvel.

Secondo quanto riportato da What’s On Disney Plus, lo streamer ha inviato una lista aggiornata per il 2024 che nomina lo spin-off di Black Panther Eyes Of Wakanda e Your Friendly Neighborhood Spider-Man (precedentemente noto come Spider-Man: Freshman Year) tra le offerte della piattaforma per il 2024.

Altri titoli Marvel menzionati includono Hit-Monkey stagione 2 (un avanzo di Marvel Television), Agatha: Darkhold Diaries e Deadpool & Wolverine. Solo Hit-Monkey ha una data di lancio confermata al 15 luglio; gli altri titoli sono attualmente senza data.

È interessante che Marvel Zombies non sia presente nell’elenco, poiché ci aspettavamo che arrivasse nel 2024. È possibile che non sia stata presa una decisione definitiva sulla serie, che potrebbe arrivare in tempo per le vacanze, come la stagione 2 di What If…? dello scorso anno (Halloween è sicuramente la più sensata). La terza stagione di quello show dovrebbe debuttare nel 2025.

Di cosa parlerà Eyes of Wakanda ?

La sinossi ufficiale di Eyes of Wakanda recita: “Nel corso della storia del Wakanda, coraggiosi guerrieri sono stati incaricati di viaggiare per il mondo recuperando pericolosi artefatti di vibranio. Questa è la loro storia“.

Si dice che apparirà Iron Fist, anche se la teoria prevalente è che lo show si concentrerà sui membri della Dora Milaje e sul modo in cui servono la loro nazione (The Falcon e The Winter Soldier, per esempio, li hanno mostrati mentre rintracciavano un Barone Zemo in fuga). Questa volta, sembra che li seguiremo nel corso della storia del MCU.

Cosa sappiamo su Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Per quanto riguarda Your Friendly Neighborhood Spider-Man, inizialmente era stato annunciato come un prequel delle avventure di Peter Parker ambientate nel MCU. Da allora, abbiamo appreso che si svolgerà in una nuova realtà in cui Norman Osborn diventa il mentore di Spidey al posto di Iron Man.

Parlando della serie, Brad Winderbaum, dirigente dei Marvel Studios, ha dichiarato: “Segue lo schema che si vede in [Captain America:] Civil War. Peter [Parker] prende il lettore Blu-ray rotto dalla spazzatura ed entra nel suo dipartimento per il famoso momento in cui Tony Stark lo aspetta per offrirgli lo stage Stark e portarlo a Berlino“.

Tuttavia, “le cose che accadono nel multiverso a causa di nuovi eventi casuali”, e non è Tony Stark ad aspettarlo. “È Norman Osborn e questo manda la sua vita in una traiettoria inaspettata che lo fa scontrare con molti personaggi inaspettati dell’universo Marvel”.