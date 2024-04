Glen Powell protagonista di “The Running Man” per Edgar Wright

Uno degli astri nascenti più impegnati di Hollywood ha appena aggiunto un altro ruolo importante al suo programma. Variety riporta infatti che Glen Powell sarà il protagonista del reboot di The Running Man per la Paramount Pictures. Edgar Wright (Baby Driver – Il genio della fuga, Ultima notte a Soho) dirigerà e produrrà insieme alla sua partner di produzione Nira Park e a Simon Kinberg. Il film è basato sull’omonimo romanzo di Stephen King che l’autore pubblicò per la prima volta con lo pseudonimo di Richard Bachman. The Running Man è stato reso famoso dal film del 1987 con Arnold Schwarzenegger, anche se King si dichiaro non pienamente soddisfatto dell’adattamento.

Il romanzo offre un racconto futuristico di genere thriller ambientato in un’America distopica nell’anno 2025. La storia è incentrata su Ben Richards, un uomo disperato che partecipa a un violento reality show chiamato The Running Man per vincere abbastanza denaro per guarire la figlia gravemente malata. L’obiettivo del reality, tuttavia, è sopravvivere a numerosi cacciatori inviati ad uccidere i partecipanti. Non resta ora che attendere maggiori notizie su questo progetto come anche quali altri attori si uniranno a Glen Powell nel cast.

In quali film ha recitato di recente Glen Powell?

Recentemente Powell ha recitato accanto a Sydney Sweeney nella commedia romantica della Sony di grandissimo successo Tutti tranne te (qui la recensione), che ha incassato oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo. È poi protagonista della commedia d’azione – già vista alla Mostra del Cinema di Venezia – Hit Man (qui la recensione) del regista candidato all’Oscar Richard Linklater, di cui è anche co-sceneggiatore e co-produttore. Il film, che sta già raccogliendo consensi, debutterà nelle sale il 30 maggio 2024 e sarà distribuito su Netflix il 7 giugno.

Powell sarà anche protagonista dell’atteso film d’azione della Universal Twisters, diretto da Lee Isaac Chung, nuovo capitolo del film Twister, campione d’incassi nel 1996. L’uscita del nuovo film, che vede protagonista anche Daisy Edgar-Jones, è prevista per il 19 luglio 2024. Ricordiamo anche che Glen Powell ha avuto un ruolo di rilievo nel film Top Gun: Maverick e che potrebbe riprendere tale ruolo anche nell’annunciato Top Gun 3.