TOHO ha condiviso un nuovo trailer di Godzilla e Kong – Il nuovo Impero, il nuovo atteso capitolo della saga Godzilla vs. Kong che presenta alcuni filmati epici e mai visti prima dell’ultimo mashup di mostri di Legendary.

Presentato nello stile di un trailer di un classico film TOHO Godzilla, abbandona i cliché così spesso visti nei trailer dei film di successo americani per richiamare l’attenzione dei fan di Kaiju in un modo in cui è improbabile che i teaser fin troppo familiari facciano.

“C’è una sorta di tregua”, aveva anticipato in precedenza il regista Adam Wingard. “Godzilla ha il controllo del mondo di superficie e Kong è nella Terra Cava. Non è stato, ‘Okay, chiamami quando qualcosa va storto, Kong. E io, Godzilla, correrò in soccorso!'”

“La dinamica della relazione disfunzionale amico-poliziotto è probabilmente la migliore per descrivere Godzilla e Kong. Le mie influenze sono sempre legate agli anni ’80, e gli anni ’80 sono stati fondamentali per [quella] trama. Ci sono molti malintesi, il modo in cui comunicare tra i mostri non è semplice.” Dai un’occhiata al nuovo trailer

Cosa sappiamo su Godzilla e Kong – Il nuovo Impero?

Godzilla e Kong – Il nuovo Impero approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità. Adam Wingard torna a dirigere il film, interpretato da Rebecca Hall (“Godzilla vs. Kong”, The Night House – la casa oscura”), Brian Tyree Henry (“Godzilla vs. Kong”, “Bullet Train”), Dan Stevens (la serie TV “Gaslit”, “Legion”, “La Bella e la Bestia”), Kaylee Hottle (“Godzilla vs. Kong”), Alex Ferns (“The Batman”, “La furia di un uomo – Wrath of Man”, “Chernobyl”) e Fala Chen (“Irma Vep”, “Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”).

La sceneggiatura di Godzilla e Kong – Il nuovo Impero è di Terry Rossio (“Godzilla vs. Kong”, la serie “Pirati dei Caraibi”), Simon Barrett (“You’re Next”) e Jeremy Slater (“Moon Knight”), da una storia di Rossio, Wingard e Barrett, basato sul personaggio “Godzilla” di proprietà e creato da TOHO Co., Ltd..

Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric Mcleod, Thomas Tull, Jon Jashni e Brian Rogers, mentre i produttori esecutivi sono Wingard, Jen Conroy, Jay Ashenfelter, Yoshimitsu Banno, Kenji Okuhira. Wingard torna a collaborare con il direttore della fotografia Ben Seresin (“Godzilla vs. Kong”, “World War Z”), lo scenografo Tom Hammock (“Godzilla vs. Kong”, “X: A Sexy Horror Story”, “The Guest”), il montatore Josh Schaeffer (“Godzilla vs. Kong”, “Molly’s Game”), la costumista Emily Seresin (“L’uomo invisibile”, “Top of the Lake – Il mistero del lago”). Le musiche del film sono opera dei compositori Tom Holkenborg (“Godzilla vs. Kong”, “Mad Max: Fury Road”) e Antonio Di Iorio (musica aggiuntiva su “Godzilla vs. Kong”, i film “Sonic”). Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures presentano una produzione Legendary Pictures, un film di Adam Wingard: “Godzilla e Kong – Il nuovo Impero”.