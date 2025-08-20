HomeCinema News2025

Jeffrey Wright e Octavia Spencer nell’adattamento di Morte di un commesso viaggiatore

Di Chiara Guida

Jeffrey Wright
Jeffrey Wright al Festival di Cannes - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Il regista di Till and Clemency, Chinonye Chukwu, dirigerà e co-adatterà con il premio Pulitzer Tony Kushner Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, con il candidato all’Oscar Jeffrey Wright e la vincitrice dell’Oscar Octavia Spencer come protagonisti.

Jeffrey Wright interpreterà il leggendario ruolo di Willy Loman, mentre Octavia Spencer interpreterà Linda Loman.

L’opera teatrale in due atti, vincitrice del Premio Pulitzer del 1949, debuttò a Broadway nel febbraio 1949 e fu rappresentata per 742 volte. La storia è quella dell’anziano commesso viaggiatore Willy Loman, che cerca di sistemare la sua vita con la famiglia che ha sempre sminuito perché ha messo il lavoro al primo posto. L’opera, che vinse il Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1949 e il Tony Award come miglior opera teatrale, si concentra sui temi dell’infedeltà, della verità e del sogno americano. Ci sono stati innumerevoli adattamenti per la TV con Dustin Hoffman, Warren Mitchell e Brian Dennehy nei panni di Willy Loman. L’adattamento cinematografico del 1951 vedeva Frederic March nel ruolo di Willy ed è stato candidato a cinque premi Oscar.

Chukwu ha vinto il Sundance Film Festival Grand Jury Dramatic Prize per Clemency nel 2019, che ha poi ricevuto una nomination agli Independent Spirit per la migliore sceneggiatura.

Tony Kushner è stato candidato quattro volte all’Oscar per le sceneggiature non originali di Lincoln e Munich, per la sceneggiatura originale di The Fablemans e per il miglior film per quest’ultimo film diretto da Steven Spielberg.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
