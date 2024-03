Il franchise di The Walking Dead si è dimostrato ancora una volta un enorme successo per AMC, poiché la prima di The Walking Dead: The Ones Who Live – uno spin-off incentrato sui personaggi preferiti dai fan Rick Grimes e Michonne – ha prodotto un totale di 3 milioni di spettatori dopo soli tre giorni di visione.

Secondo Nielsen (tramite Deadline), The Walking Dead: The Ones Who Live – che ha debuttato il 25 febbraio – è stata la più grande serata di première per AMC in sei anni da quando The Terror è stato presentato in anteprima nel 2018. La première dello show ha anche ottenuto un successo da record per numero di spettatori su AMC+, rendendolo l’episodio più visto di sempre sullo streamer.

Andrew Lincoln e Danai Gurira sono tornati a condividere lo schermo per la prima volta dall’ultimo episodio di The Walking Dead del novembre 2022. Rick e Michonne sono finalmente vicini al loro ritorno, ma la strada per ricongiungersi tra le braccia l’uno dell’altra in The Walking Dead: The Ones Who Live sarà lunga e pericolosa.

The Walking Dead: The Ones Who Live è il sesto e ultimo spin-off della saga TWD, insieme ad altri come Fear the Walking Dead, World Beyond, Tales of the Walking Dead, Dead City e The Walking Dead: Daryl Dixon.

The Walking Dead: The Ones Who Live è “un’epica storia d’amore”

Con Andrew Lincoln nei panni di Rick Grimes e Danai Gurira nei panni di Michonne, lo spin-off di TWD è incentrato sulla tragica storia d’amore dei due personaggi, tenuti separati dalla distanza.

La sinossi ufficiale recita: “La storia d’amore di Rick Grimes e Michonne è cambiata da un mondo cambiato. Tenuti separati dalla distanza. Da un potere inarrestabile. Dai fantasmi di chi erano. Rick e Michonne vengono catapultati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti… e, in definitiva, su una guerra contro i vivi. Riusciranno a ritrovarsi in un luogo e in una situazione diversi da quelli che avevano mai conosciuto prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza l’altro, sono ancora vivi – o scopriranno che anche loro sono The Walking Dead?”

Basato sull’omonima serie a fumetti di Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard, The Walking Dead: The Ones Who Live è prodotto da Kirkman, Scott M. Gimple, Greg Nicotero, David Alpert, Joseph Incaprera, Gale Anne Hurd, Denise Huth e Angela Kang.