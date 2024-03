Due giorni fa è stato il compleanno ufficiale dell’Uomo del Domani, e il regista di Superman (abbandonato Legacy) James Gunn ha celebrato l’occasione – e l’inizio delle riprese principali – condividendo un primo sguardo a David Corenswet nei panni della versione DCU dell’iconico supereroe.

La reazione è stata ampiamente positiva ma, finché non avremo un’immagine corretta del costume dalla testa ai piedi (costume o non costume?!), è difficile dire come reagiranno i fan. Nel frattempo, l’artista della DC Comics Clay Mann ha modificato una delle sue opere più iconiche di Superman per riflettere il nuovo logo del petto dell’eroe.

Il contorno giallo ha fatto molto discutere online, così come la chiara ispirazione al classico Kingdom Come di Mark Waid e Alex Ross. Funziona molto bene sulla pagina, non credete?

“Sono felicissimo di annunciare l’inizio delle riprese principali di SUPERMAN oggi, 29 febbraio, che guarda caso è il compleanno di Superman”, ha dichiarato Gunn su Instagram ieri sera. “Quando ho finito la prima stesura della sceneggiatura, ho chiamato il film Superman: Legacy”. “Quando ho chiuso la bozza finale, era chiaro che il titolo sarebbe stato SUPERMAN”, ha aggiunto. “In arrivo a luglio 2025“.

Sembra di essere sul punto di entrare in una nuova era di narrazione dell’eroe e la speranza della Warner Bros si augura che questo film su Superman faccia il botto al botteghino come Superman Returns e L’uomo d’acciaio hanno fatto fatica a fare. Dai un’occhiata alla versione di Mann del nuovo logo nel post X qui sotto.

As #Superman turns 86 I’m excited to see what @JamesGunn does with him! pic.twitter.com/jTVjrE8phx — CLAY MANN (@Clay_Mann_) March 1, 2024

Cosa sappiamo sul nuovo Superman?

Superman: Legacy che si intitolerà semplicemente Superman avrà come protagonisti anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, oltre a Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion in quello della Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho.

Più recentemente, Sara Sampaio ha firmato per interpretare l’assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, e Skyler Gisondo è stato scritturato per il ruolo di Jimmy Olsen.Sono attesi anche i membri della squadra di antieroi The Authority e María Gabriela de Faría (Animal Control) è stata scritturata per il ruolo di Angela Spica/The Engineer. Si dice anche che la Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film su Supergirl: Woman of Tomorrow, ma non è ancora stato confermato.

Non sappiamo ancora con esattezza come questi altri supereroi si inseriranno nella storia, ma James Gunn ha precedentemente rivelato che la doppia vita di Superman, sia come Clark Kent che come Uomo d’Acciaio, sarà esplorata nel film, suggerendo che questi personaggi saranno i suoi “super amici“. Resta da vedere se faranno o meno parte di una vera e propria squadra.