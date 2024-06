Godzilla x Kong 3 ha una data di uscita ufficiale

Per concludere la settimana, Warner Bros. e Legendary hanno datato un paio di prossime uscite: un film evento di Denis Villeneuve, ancora senza titolo, e il prossimo capitolo della serie MonsterVerse, ovvero Godzilla x Kong 3.

Gli studios hanno datato Godzilla x Kong 3, il prossimo capitolo della saga in corso nel MonsterVerse, per il 26 marzo 2027. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, ma Grant Sputore (Io sono madre; Castaway) si occuperà della regia, utilizzando una sceneggiatura di David Callaham (Spider-Man: Across the Spider-Verse; Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli), che ha precedentemente contribuito a Godzilla (2014).

Il film evento senza titolo di Denis Villeneuve è stato datato per il 18 dicembre 2026. Mentre in precedenza si pensava che Villeneuve stesse sviluppando per Legendary un film drammatico basato sul libro di saggistica Nuclear War: A Scenario , sia The Hollywood Reporter che Deadline ritengono che abbia cambiato marcia tornando alle dune sabbiose di Arrakis e che la data di dicembre sia in realtà riservata a Dune – Parte 3 (titolo provvisorio Dune: Messiah), che sarà il suo prossimo film.

Tuttavia, prima di poter annunciare formalmente il film e la sua data di uscita, Villeneuve dovrà bloccare la sceneggiatura, che, a quanto si sa, è quasi terminata, visto che di recente ha fornito al compositore Hans Zimmer una copia su cui lavorare.

Dopodiché lo studio dovrà assicurarsi le date per il cast estremamente impegnato del film, che comprende le star Timothée Chalamet (Chiamami col tuo nome; Piccole donne), Zendaya (Euphoria; Spider-Man: No Way Home), Rebecca Ferguson (Mission: Impossible – Fallout; The Greatest Showman), Florence Pugh (Piccole donne; Midsommar) e Josh Brolin (Avengers: Endgame; Sicario).

Sia Dune: Parte 2 e Godzilla x Kong: Un nuovo impero sono stati grandi successi per la Warner Bros. e Legendary quest’anno: i due film sono attualmente il secondo e il terzo maggior incasso dell’anno a livello globale. Dune 2 ha incassato oltre 711,8 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di produzione stimato in 190 milioni di dollari, mentre Godzilla x Kong ha raccolto 569,9 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di produzione di 150 milioni di dollari.

In prospettiva, Dune 3 dovrebbe uscire nel 2026 in concomitanza con Star Wars: New Jedi Order della Disney/Lucasfilm, che secondo quanto riferito riporterà Daisy Ridley nei panni di Rey Skywalker e lancerà una nuova era di film in una galassia molto, molto lontana.